«Единая Россия» планирует получить абсолютное большинство в Госдуме за счет тяжеловесов-одномандатников

Из-за того, что в подавляющем большинстве регионов губернаторы — единороссы или беспартийные, но лояльные, а 24 главы субъектов — секретари ЕР, у партии изначально будут практически везде более выигрышные стартовые позиции, чем у оппозиционеров. В «Единой России» также было принято решение отказаться от «расторговки» округов — на выборах 2016 года партия в некоторых из них договаривалась с оппонентами и просто не выставляла своих кандидатов, или выставляла, но номиналов. Из-за этого она сможет получить даже больше одномандатников, чем на прошлых выборах.





«Скорее всего, там везде в «сложных» округах будет идти конкурентная кампания, результат которой неочевиден», -— подчеркнул Костин.

В партии рассчитывают на то, что по одномандатным округам в Госдуме они получат даже больше депутатских кресел, чем по партийным спискам. Это объясняется тем, что рейтинг «Единой России» за четыре года снизился из-за пенсионной реформы и новых социальных проблем. Однако даже на фоне «крымского консенсуса» в 2016 году соотношение одномандатников и тех, кто прошел в ГД по спискам, было примерно равным, но в пользу одномандатников.





«Выборы в одномандатных округах — это выборы персональные, но эффект принадлежности к партии имеет значение. Для политических тяжеловесов это возможность эффективно использовать партийную инфраструктуру и эффективно взаимодействовать с органами власти», — подчеркнул Константин Костин. «В современной реальности один в поле не воин. Депутат неделю работает в регионе, а три — в Москве, и важно, чтобы была команда на месте, которая непрерывно осуществляет там нормальную работу», — добавил он.





В то же время в партии уверены в хорошем результате на выборах и по партийным спискам. Исходя из прогнозируемой социологами явки в районе 50% (ВЦИОМ, Gallup, ФОМ), партия может претендовать на итоговые 40-45% голосов, которые в зависимости от результата оппонентов будут пересчитаны в 105-115 мандатов.





Костин считает, что рейтинг «Единой России» сейчас находится на плато, ниже определенного уровня не поднимется, но и вряд ли взлетит.

«Я не думаю, что ситуация с рейтингом ЕР изменятся. Они происходят в рамках погрешности. Тренда устойчивого на падение нет. Точка сопротивления в 30% стабильна и просуществует до дня выборов», — уверен эксперт.





Ставку на одномандатников поддерживает и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик считает, что ее нужно делать, потому что это люди, которых действительно знают в регионах, они понятны избирателям и к тому же знают, что переизбрание в первую очередь будет зависеть именно от них самих, а значит, более ответственно отнесутся к избирательным кампаниям и будут лучше работать и больше делать.