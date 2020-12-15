«Единая Россия» планирует получить абсолютное большинство в Госдуме за счет тяжеловесов-одномандатников

«Единая Россия» планирует получить абсолютное большинство на выборах в Госдуму в 2021 году за счет тяжеловесов-одномандатников и самого мощного информационно-пропагандистского ресурса в регионах. Кроме того, партия решила отказаться от «договорняков» с оппозиционными объединениями и будет выставлять своих кандидатов в тех округах, где на прошлых выборах уступила своим оппонентам и кандидатов не выставляла. В «Единой России» рассчитывают не менее чем на 185 депутатских кресел только по одномандатным округам. При этом не самый высокий рейтинг партии не помешает ей получить не менее 110 мандатов и по партийным спискам. Об этом Daily Storm рассказал координатор экспертного совета ЕР и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Побеждать «Единая Россия» планирует благодаря самой мощной и разветвленной инфраструктуре. У партии контроль над большинством заксобраний и работающие первичные организации в каждом регионе.
«Очень мощный информационно-пропагандистский актив (у «Единой России». — Примеч. Daily Storm). Люди в регионах регулярно работают и хорошо натренированы. Ни один политтехнолог не сможет предложить лучшую альтернативу этому. И никакая партия в течение года не сможет выстроить настолько же мощную сеть. Кроме того, большинство одномандатников побеждали с результатом не менее 50%, и их рейтинги не особо изменились», — сказал Константин Костин.
Из-за того, что в подавляющем большинстве регионов губернаторы — единороссы или беспартийные, но лояльные, а 24 главы субъектов — секретари ЕР, у партии изначально будут практически везде более выигрышные стартовые позиции, чем у оппозиционеров. В «Единой России» также было принято решение отказаться от «расторговки» округов — на выборах 2016 года партия в некоторых из них договаривалась с оппонентами и просто не выставляла своих кандидатов, или выставляла, но номиналов. Из-за этого она сможет получить даже больше одномандатников, чем на прошлых выборах.
«Скорее всего, там везде в «сложных» округах будет идти конкурентная кампания, результат которой неочевиден», -— подчеркнул Костин.
В партии рассчитывают на то, что по одномандатным округам в Госдуме они получат даже больше депутатских кресел, чем по партийным спискам. Это объясняется тем, что рейтинг «Единой России» за четыре года снизился из-за пенсионной реформы и новых социальных проблем. Однако даже на фоне «крымского консенсуса» в 2016 году соотношение одномандатников и тех, кто прошел в ГД по спискам, было примерно равным, но в пользу одномандатников.
«Выборы в одномандатных округах — это выборы персональные, но эффект принадлежности к партии имеет значение. Для политических тяжеловесов это возможность эффективно использовать партийную инфраструктуру и эффективно взаимодействовать с органами власти», — подчеркнул Константин Костин. «В современной реальности один в поле не воин. Депутат неделю работает в регионе, а три — в Москве, и важно, чтобы была команда на месте, которая непрерывно осуществляет там нормальную работу», — добавил он.
В то же время в партии уверены в хорошем результате на выборах и по партийным спискам. Исходя из прогнозируемой социологами явки в районе 50% (ВЦИОМ, Gallup, ФОМ), партия может претендовать на итоговые 40-45% голосов, которые в зависимости от результата оппонентов будут пересчитаны в 105-115 мандатов.
Костин считает, что рейтинг «Единой России» сейчас находится на плато, ниже определенного уровня не поднимется, но и вряд ли взлетит.
«Я не думаю, что ситуация с рейтингом ЕР изменятся. Они происходят в рамках погрешности. Тренда устойчивого на падение нет. Точка сопротивления в 30% стабильна и просуществует до дня выборов», — уверен эксперт.
Ставку на одномандатников поддерживает и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик считает, что ее нужно делать, потому что это люди, которых действительно знают в регионах, они понятны избирателям и к тому же знают, что переизбрание в первую очередь будет зависеть именно от них самих, а значит, более ответственно отнесутся к избирательным кампаниям и будут лучше работать и больше делать.
Косвенно подтверждает эту позицию и называющий себя «принципиальным одномандатником» депутат Олег Морозов, который доизбрался в Думу в сентябре 2019 года по одномандатному округу в Татарстане. По его словам, в его округе «дел накопилось не на год, а на все шесть» и чтобы переизбраться, нужно доказывать избирателям, что он работает им на благо.
«Я избирался на год. И если все будет хорошо, то снова пойду на выборы по своему округу», — резюмировал Морозов.
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский уверен, что люди будут менее охотно голосовать за кандидатов на основе одной только их политической принадлежности. По его словам, это отражает имиджевые проблемы всех парламентских партий.
«Отсюда важность подбора кандидатов из числа публичных персон, лидеров общественного мнения. «Единой России» сделать это в теории несложно, однако возможны конфликты с действующими депутатами, не имеющими рейтинга, но имеющими связи», — уверен эксперт.
О ставках самой партии заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов говорит обтекаемо и обращает внимание, что «партийные скрипты» будут «вскрыты» на съезде летом 2021 года, уже после праймериз.