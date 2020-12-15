Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Что дальше?

Жизнь после Трампа





Как это ни парадоксально, но Дональд Трамп, которого демократы открыто называли ставленником Москвы, внес в отношения между Россией и США еще больший накал. Его президентство для многих запомнится как период войны санкций и выхода Штатов из глобальных международных договоренностей. Это коснулось и России — прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выход из Договора об открытом небе, а также угроза выхода из СНВ-3. Все это стало причиной для охлаждения отношений между двумя странами и обострения риторики касательно друг друга.





Во многом вокруг решения этих вопросов строилась вся предвыборная кампания Байдена, а один из ее пунктов — продление СНВ-3 — даже получил одобрение со стороны Владимира Путина.





И это одна из тех проблем, с которыми администрация нового президента США должна разобраться в первую очередь. Демократы намерены обратить вспять начатый Трампом процесс изоляции США.





И, несмотря на то что следующие четыре года обещают быть для России еще более «санкционными», чем президентство Трампа, одним из главных приоритетов Байдена станет возврат США в основные мировые договоренности. При этом стоит отметить, что одним из главных факторов политики новоизбранного президента станет прагматичность — то есть, в отличие от действий импульсивного Трампа, нас ждет более сдержанная и «деловая» политика. Такой подход может привести к мнимому потеплению в отношениях с Россией, но оно будет исключительно в тех сферах, взаимодействие в которых выгодно обеим сторонам. Так что можно ожидать того, что все договоренности о безопасности и сдерживании возможной гонки вооружений будут возвращены из правового небытия как можно скорее и даже расширены. Например, к СНВ-3 сможет присоединиться и Китай, как это было ранее предложено Россией.





Однако, будучи вполне обычным демократом, Байден вряд ли будет отклоняться от санкционного вектора внешней политики, взятого еще при Бараке Обаме. То есть взаимодействие с мировым сообществом будет строиться на основе сотрудничества, но с целью сдерживания оппонентов, в том числе России. Это закономерно снимает затронутый Трампом еще в сентябре вопрос о выходе США из НАТО. Но, будучи прагматиком, Байден вряд ли откажется от поднятой предшественником проблемы пересмотра системы финансирования вооруженных сил альянса. США остаются одним из главных финансовых источников для НАТО, а защитой пользуются все входящие в блок страны.





При этом общая политика в Восточной Европе также, скорее всего, останется неизменной. Во-первых, из-за риска потерять союзников по сдерживанию России, а во-вторых, по причине главного омрачившего президентскую кампанию Байдена события — расследования в отношении финансовой деятельности его сына. По мнению экспертов, президент из-за этого не будет оказывать Украине заметной поддержки, оставив это на откуп аппаратным чиновникам.





В новой точке столкновения интересов России и Запада — Белоруссии — администрация Джо Байдена, вероятнее всего, присоединится к ранее принятым Евросоюзом санкциям. Об этом свидетельствуют и ноябрьская встреча избранного президента со Светланой Тихановской, и последовавшее за этим ее приглашение в США на предстоящую в январе инаугурацию.





В любом случае стоит отметить, что от политики Байдена можно ожидать в целом примирительного вектора после агрессивного поведения Трампа. Несмотря на большую вероятность новых санкций по отношению к «врагам» Америки, Белый дом явно будет стараться занимать в наиболее острых точках компромиссную позицию. И это связанно с опытом Трампа, в конечном итоге приведшем к его проигрышу.