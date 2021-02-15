Коммунисты замаскируют митинги 23 февраля под депутатские встречи

Коммунисты собираются по всей стране проводить протестные акции 23 февраля, несмотря на то что митинги на данный момент не согласовали ни в одном городе. В компартии будут выкручиваться с помощью уже отработанной схемы: формально акции будут встречами с депутатами разных уровней, по факту же это будет именно митингом. Опрошенные Daily Storm эксперты уверены, что с помощью подобных акций в КПРФ собираются зацепить радикальный протестный электорат несистемной оппозиции и одновременно дать старт избирательной кампании в Госдуму.

Формат «встреча с депутатом» коммунистами использовался не единожды. Так они выходят из ситуаций, когда официально митинг согласовать не получается. В столице коммунисты все еще пытаются договориться о согласовании акции в мэрии, но утверждают, что проведут свой традиционный митинг в любом случае.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал Daily Storm: они все же рассчитывали, что с властями удастся договориться хотя бы по поводу митинга у памятника Карлу Марксу, а в идеале и на торжественное шествие от Страстного бульвара до метро «Театральная».

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отказал компартии, мотивируя это санитарными ограничениями.

«Акция будет проводиться, в этом нет ничего необычного, мы проводим такие акции каждый год, и нынешний исключением не будет, — сказал Новиков. — Это (несогласование митинга. — Примеч. Daily Storm) не единичный случай, когда нам на первом этапе согласований отказывают, но затем начинается переговорный процесс и в итоге вырабатывается взаимоприемлемое решение. Я надеюсь, что так будет и в этом случае».

Коммунист заявил, что КПРФ традиционно является самой большой и главной оппозиционной силой и несет этот крест уже 30 лет.

Представители компартии собираются провести мероприятия максимально широко. Они подали заявки на митинги во всех больших городах и многих райцентрах. Тем не менее ни один из них на данный момент не согласовали.

Депутат Новиков в свою очередь уверен, что «полностью отказать в проведении акции нельзя». Он сказал, что в таком случае акция пройдет как «встреча с депутатами».

«Отказать полностью — незаконно. И тогда мы будем судиться. А с другой стороны, если будут серьезные нарушения при вынесении запретительных решений, то закон в ряде случаев позволяет такие запреты игнорировать. Как правило, запрет не является абсолютным и альтернативу предлагают», — сказал Новиков.





Руководитель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин тоже выразил готовность выходить на митинг, даже если согласовать со столичными властями его не удастся.

При этом в регионах силовики уже начинают «отлавливать» публичных коммунистов, чтобы вручить им предостережение от участия в несогласованных акциях протеста 23 февраля. Так, депутат городского совета Пензы Александр Рогожкин рассказал Daily Storm, что ему пытаются вручить предостережение от прокуратуры. Также он добавил, что партийцы испытывают на себе политический прессинг годами.

«Уже много лет нашим активистам выносят выговоры в университетах за участие в акциях, третируют в школах и техникумах, штрафуют за пикетные очереди, 19 января не согласовали акцию памяти убитых антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, власть нас сильно недолюбливает. Мне очевидно, что по 23-му числу это не местное решение, а которое принято на уровне Кремля», — заявил коммунист.

В то же время он отметил, что отказываться от проведения акции в Пензе никто не собирается.

«Сегодня было принято решение все равно выходить на акцию. Власть настроена достаточно жестко и пытается не допустить этой акции. На совещании мы решили, что акцию все равно проведем», — сказал Рогожкин.

По его словам, в других городах люди тоже собираются выйти на митинги вне зависимости от того, удастся ли их в итоге согласовать или нет.

Эксперты уверены: для компартии сейчас настал очень удобный момент, чтобы «откусить» себе часть протестного электората и выйти из «электоральной резервации» за счет недовольных политикой президента Путина и «Единой России».

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев считает, что запретить коммунистам митинги решили где-то «на самом верху».

«Коммунисты все равно выкрутятся и акции свои проведут, просто в формате встреч с депутатами. Нездорово, что КПРФ отказывают в проведении митинга 23 февраля. При этом представителям «Яблока» и «Парнаса» митинг согласовали. А коммунистам отказали. КПРФ по всей стране отказывают в проведении митингов, это не региональные перегибы, а явно согласованная политика. Это очевидно установка сверху. Видимо, во власти боятся, что КПРФ может выйти из своей электоральной резервации и доказать, что она главная оппозиционная партия страны», — уверен Калачев.

При этом политолог считает, что этими митингами по всей стране КПРФ, по сути, дает начало избирательной кампании.

«Фактически им препятствуют в старте предвыборной кампании, потому что митинги — это точка входа в предвыборную кампанию. Выборы еще не объявлены, но все к ним готовятся. И тут важно, чего мы не знаем. Или соцопросы показывают рост коммунистов, или во власти решили, что КПРФ из попутчиков власти может превратиться в реально оппозиционную силу, во что трудно поверить, но мало ли», — сказал Калачев.

Он также отметил, что не только митинги, но и их несогласование стали большими инфоповодами, которые выставляют власть в не самом выгодном свете.