Лидеры фракций обсудят с президентом митинги, пенсии и талоны на еду. Путину могут предложить повести «Единую Россию» на выборы

Лидеры парламентских фракций уже готовы к традиционной встрече с президентом и наметили вопросы, которые зададут главе государства. В этом году их встреча с Владимиром Путиным пройдет в формате видеоконференции. По информации Daily Storm, будут затронуты социальные проблемы, в том числе индексация пенсий работающим пенсионерам, предложения по реформам экономики, а также честность и прозрачность грядущих думских выборов. Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов может предложить Владимиру Путину возглавить партийный список на выборах в Госдуму.

Про намерения «Единой России» и волнующие партию вопросы известно едва ли не меньше всего. Что о социальной справедливости планирует сказать Сергей Неверов — неизвестно. Но источник Daily Storm в ЕР, близкий к руководству партии, сообщил, что Путину предложат возглавить партсписок «Единой России». Это добавит единороссам рейтинга.

«Может быть так, что то, что уже ранее обсуждалось, — то, что он (Владимир Путин. — Примеч. Daily Storm) может возглавить список. Это может быть предложено», — заявил источник Daily Storm.

По его словам, Неверовым «что-то еще может быть сказано про народную программу».

Наш собеседник утверждает, что такое предложение действительно весьма вероятно, несмотря на то что представитель президента Дмитрий Песков 12 февраля говорил, что ни о каких переговорах между Путиным и «Единой Россией» ему не известно.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует говорить на две темы, касающиеся пополнения государственной казны. Пресс-секретарь компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал Daily Storm, что в КПРФ считают необходимым возродить дискуссию об источниках средств в бюджете. Коммунисты хотят снова поднять вопрос о национализации минерально-сырьевых ресурсов.

«Мы вчера провели большой круглый стол по вопросам формирования бюджета развития. Это когда вкладываются средства непосредственно в наукоемкие технологии, когда из вложенных средств видно, что это не стагнация, а развитие. Сегодня, когда большинство населения нищает, теряет свои доходы, а небольшая кучка олигархов, наоборот, богатеет, мы считаем, что надо внимательно посмотреть на нашу программу. Чтобы сформировать доходную часть бюджета, по нашему мнению, надо вернуться к вопросу национализации минерально-сырьевых запасов. Мы считаем, что государство должно их контролировать, и распределять доходы нужно исходя из нынешней ситуации, а не кому-то в карман», — отметил Ющенко.

Также коммунистов очень волнует вопрос честных и прозрачных выборов в парламент.

«Чтобы экономический кризис не перерос в политический, необходимо в год думских выборов выстроить эти выборы на основе диалога, а не политтехнологических афер, связанных с нарезкой разных партий-однодневок и спойлеров, которые призваны красть голоса», — сказал политик.

В КПРФ озабочены несогласованием их традиционных митингов 23 февраля, и об этом Зюганов президенту тоже скажет. Как ранее писал Daily Storm, коммунисты планируют провести акции по всей стране, во всех городах, и, вероятно, перехватить протестную инициативу у сторонников Алексея Навального, предложив недовольной властью части населения свою повестку.





«Как раз это тоже один из пунктов о возвращении народу веры в выборы. Потому что сейчас народ фактически отдаляется от формирования власти через выборные институты. И им не дают даже высказать точку зрения на мирных акциях. Это циничная провокация, которая направлена на дестабилизацию. Мы пока не уверены, что это решение высшего уровня, завтра Зюганов поднимет этот вопрос на уровне президента, и мы добьемся своего. Надеюсь, ума хватит не доводить до конфронтации и конфликта», — отметил пресс-секретарь КПРФ.

По словам Ющенко, Геннадий Зюганов сделает упор на то, что несогласование митингов 23 февраля — это «театр абсурда».

В «Справедливой России» собираются давить на индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

«Опять подниму вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Я вас уверяю, что очень скоро мы будем рассматривать те или иные варианты индексации пенсий работающих пенсионеров», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Миронов собирается продвигать эту тему несмотря на то, что соответствующий законопроект партии профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить.

Он напомнил, что по этому вопросу было поручение главы государства до 1 февраля подготовить необходимые предложения, и правительство его выполнило.

«Пока мы не знаем, какие предложения будут реализованы. Но очевидно, что этим вопросом надо было заниматься давным-давно. Наша инициатива была внесена еще летом прошлого года. Сегодня она, к сожалению, пошла на отклонение, но я вас уверяю, что очень скоро мы будем рассматривать те или иные варианты индексации пенсий работающих пенсионеров», — пояснил политик.

Миронов также собирается говорить с президентом о ценах на жилье, льготной ипотеке и расширении возможностей для использования материнского капитала.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил Daily Storm, что Владимир Жириновский, как и Сергей Миронов, планирует поднять вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Кроме того, в партии хотят ввести продовольственные талоны на питание для нуждающихся граждан.

«Совершенно точно завтра будет поднят вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, продовольственных сертификатов для помощи нуждающимся, вопросы, связанные с разными формами занятости. Недавно предложили ликвидировать ИП, а мы, наоборот, за новые формы (альтернативные ИП. — Примеч. Daily Storm), возвращение всех колхозных рынков, вопросы внутренних наших дел и предстоящих выборов в Госдуму», — заявил Нилов.

Отвечая, будет ли Жириновский ратовать о судьбе экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала — элдэпээровца, лишенного должности и обвиняемого в организации убийств — Нилов сказал, что вопрос этот касается внутренней политики России «и скорее всего, будет задан».

В последний раз президент встречался с руководителями думских фракций 6 октября 2020 года. До этого Путин общался с лидерами парламентских партий в марте 2020 года, чтобы попросить их поддержать поправки к Конституции. Тогда лидеры фракций с изменениями согласились, хотя позднее коммунисты призвали голосовать против них.