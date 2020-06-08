Прощай, Шиес?: Врио губернатора Архангельской области перед выборами не хочет ассоциироваться с проблемой мусорного полигона

Руководство Архангельской области не планирует больше ассоциироваться со строительством мусорного полигона в Шиесе. Правительство региона 2 июня расторгло соглашение о сопровождении инвестиционного проекта ООО «Технопарк». Таким образом, строительство, вокруг которого уже почти два года не утихают споры, больше не является «приоритетным проектом для правительства Архангельской области». Официально об этом 9 июня на заседании может сообщить глава Минэкономразвития региона Иван Кулявцев.





Собеседник Daily Storm в аппарате правительства рассказал, что для врио губернатора области Александра Цыбульского откреститься от проблем Шиеса, которые ему в наследство оставил отставной губернатор Игорь Орлов, — важный имиджевый шаг. Для противников стройки это шанс закрыть вопрос окончательно. Но в любом случае вряд ли это произойдет скоро.





Главный вопрос, который волнует жителей Архангельской области: «Что дает прекращение сопровождения проекта?» Однозначного ответа пока никто дать не может. Реакция врио губернатора однозначна: он обещал, что поддерживать стройку полигона не будет — вот и не поддерживает. Это логично и очевидно, ведь ему в сентябре идти на выборы, которые с открытым вопросом по Шиесу единороссу не выиграть. Но все эти движения совсем не значат, что ООО «Технопарк» планирует отступить.





Гендиректор предприятия Евгений Пеняев в разговоре с Daily Storm на вопрос, планируют ли они прекратить строительство полигона, ответил: «С чего вы взяли?»





После этого предприниматель осекся, добавил, что «он это не комментирует», и бросил трубку.





Кроме того, вокруг построек «Технопарка» у станции Шиес идут постоянные судебные тяжбы. Часть из них были признаны арбитражным судом незаконными. Контора Пеняева опротестовала это решение, но суды постоянно переносят из-за коронавируса.





Официально вопрос мусорного полигона закрыт 9 июня точно не будет.





Интересно, что часть инвестиций из Москвы, которые как бы сопровождают строительный проект, в муниципальные бюджеты поступили и даже были потрачены на строительство школ, детсадов и инфраструктуры в Ленском районе. Вряд ли эти деньги будет возможно вернуть, так что ООО «Технопарк» так просто не уйдет из Архангельской области — деньги нужно отбивать.





Активист общественного движения «Поморье — не помойка» Александр Песков тоже предостерегает жителей области от восторгов: «Нет никаких препятствий, чтобы передать существующие постройки на Шиесе другому юрлицу. Да, вопрос собственности долгостроя не стоит, но впереди суд в Вологде по вопросу признания построек незаконными», — сказал активист.





В январе 2020 года уже ходили слухи о том, что руководство ООО «Технопарк» планирует передать имущество другому юридическому лицу из-за судебных запретов, но в компании такие планы отрицают.





Александр Песков также добавил, что защитники Шиеса и активисты в других городах области вряд ли удовольствуются тем, что правительство Поморья больше не сопровождает этот проект.





«Протестующие успокоятся только тогда, когда со станции Шиес уйдет последний сотрудник ЧОПа, а на месте построек будет высажен лес. И, конечно же, мы продолжим добиваться законодательного запрета ввоза в регион отходов из других субъектов РФ», — заявил Песков.





Министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев отказался что-либо комментировать Daily Storm до доклада правительству. В пресс-службе ведомства добавили, что «Точно ничего сказать [по поводу будущего Шиеса] не могут и сами ждут завтрашнего дня».





Проект строительства мусороперерабатывающего завода близ железнодорожной станции Шиес у поселка Урдома Архангельской области планировали реализовать в 2020 году. На полигон предполагалось вывозить мусор из Москвы. Проект был признан приоритетным для Архангельской области, несмотря на многочисленные протесты общественности. После того как этот проект начали претворять в жизнь, жители области вышли на многочисленные акции протеста и не единожды требовали отставки тогдашнего губернатора Игоря Орлова. Он подал в отставку в апреле из-за высокого антирейтинга, признав, что у него в итоге «не получилось».