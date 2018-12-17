Семья Мантурова при содействии Москальковой за госсчет подарит россиянам вечную молодость

Супруга министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Наталья, презентовала проект «Кабинет управления возрастом», который займется «активным долголетием» россиян. Инновационный замысел проекта полностью соответствует идее по увеличению продолжительности жизни и задачам, поставленным Владимиром Путиным и отраженным в федеральной программе «Старшее поколение». На последнюю, к слову, в ближайшие шесть лет будет направлено 96 миллиардов рублей. Как выяснил Daily Storm, «кабинет» 49-летняя супруга чиновника откроет в собственной клинике «Ланцетъ» в Геленджике, в пансионате «Приморье», аффилированном с ее семьей и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Создатели проекта надеются на успех и гранты. Их поддерживает 63-летняя омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. И все бы было хорошо, но рецепт вечной молодости от госпожи Мантуровой будет доступен далеко не всем, процедура оценивается в 150 тысяч рублей.
12 декабря в пресс-центре ТАСС Daily Storm наблюдал абсурдную картину: Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала о пользе применения плаценты в борьбе со старостью. Помимо нее о животворящей силе японских биотехнологий говорили глава корпорации Rhana Екатерина Диброва и супруга министра промышленности, пластический хирург Наталья Мантурова. Все далеко не юные, кое-кто балуется не только плацентой, чудодейственные свойства которой подтверждать пришлось упругими лицами телеведущего Андрея Малахова и актрисы Ольги Кабо. Любимцы возрастной публики принимают плацентарный препарат «Лаеннек» производства Rhana, от которого у Малахова, например, «глаза в 6 утра открываются самостоятельно».
О незаменимости плаценты в вопросах активного долголетия говорили два часа. Однако пресс-конференцию проводили, чтобы рассказать про уникальный для России «Кабинет управления возрастом», который реализуется при поддержке правительства РФ, о чем заявляют спикеры. Но столь актуальному частно-государственному проекту почему-то уделили от силы минуты три. Официально проект придумала Диброва, но работать он будет на базе клиники «Ланцетъ» в Геленджике. По сути это салон красоты при пансионате «Приморье», который на самом деле — четырехзвездочный отель, а если совсем честно — бизнес семьи Мантуровых. По данным СПАРК, среди владельцев пансионата — отец министра промышленности Валентин Мантуров, сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов, а бенефициар клиники «Ланцетъ» — Наталья Мантурова.
За четыре года пансионат получил на госконтрактах почти восемь миллионов рублей. Среди заказчиков — ФГУП «Президент-Сервис», обслуживающее органы госвласти, администрация Геленджика, «дочки» «Газпрома». Примечательно, что семья министра промышленности Дениса Мантурова становится с каждым годом только богаче. За последние семь лет задекларированный доход чиновника вырос в три раза — с 72 до 213 миллионов рублей, что сделало его одним из самых богатых министров правительства.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова на пресс-конференции убеждает — сегодня нет более важной темы, чем жизнь и здоровье человека.
«Поэтому среди всех прав человека: права на труд, на жилье, на… — сбилась омбудсмен, вспоминая, какие еще права есть у россиян, — на достойное правосудие, в основе лежит здоровье».
В своем выступлении 63-летняя омбудсмен несколько раз упомянула приоритеты нацполитики, сформулированные Путиным, и рассказала, что в этом году ей отправили 304 жалобы на отсутствие качественных лекарств, новых технологий и недоступность здравоохранения. Какой вывод делает уполномоченный по правам человека? Что «Кабинет управления возрастом» с препаратами из плаценты — то, что спасет всех нас от ранней смерти. Как именно будут спасать, спикеры не уточнили, заявив лишь, что в кабинете (цитата) «можно сесть в космическую капсулу и за 45 минут измерить 80 электрофизиологических параметров тела». А это уже инновации.
Создавать активное долголетие в кабинете будут за счет «запатентованных российско-японских препаратов» и плацентарной терапии. Это международный опыт и мультидисциплинарный подход. В программу включены курсы повышения квалификации в области антивозрастной медицины. И это подготовка врачей-гериатров. Все это вторит положениям, прописанным в федеральном проекте «Старшее поколение». Его разработало правительство на основе поручения Путина — к концу десятилетия всей страной войти в клуб «80+». За шесть лет на эту великую миссию из государственной казны направят 96 миллиардов рублей.
Сколько из них достанется «Кабинету управления возрастом» — неизвестно, но что-то да перепадет. Тем более что по нацпроекту «Демография» доля бюджетных средств, выделяемых социально-ориентированным некоммерческим организациям, будет увеличена. Здесь нелишней окажется организация отца Натальи Мантуровой — «Фонд развития медицинских технологий». Из отчетов на сайте Минюста ясно, что за прошлый год он потратил 138 миллионов рублей, большая часть из которых проходит как «иные расходы». Подразумевается ли под ними развитие тех самых технологий, сказать сложно, но основной вид деятельности фонда — уход с обеспечением проживания. Примечательно, что черноморская Клиника «Ланцетъ» работает по лицензиям, выданным подконтрольной фонду фирме «ММЦ».
И уж тем более не стоит Мантуровой переживать за гранты, когда есть Татьяна Москалькова. В беседе с Daily Storm омбудсмен заявила, что, будучи членом грантовой комиссии, будет голосовать за выделение средств на «Кабинет управления возрастом». Вывод такой, что государственные деньги хотят отдать в салон красоты жены министра, где под крики об увеличении продолжительности жизни открывают кабинет с сомнительными технологиями омоложения при помощи плаценты. А эффективность ее применения действительно не подтверждена научными исследованиями.
Daily Storm специально уточнил об этом у директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой.
«Я такие темы не обсуждаю, — одернула нас гериатр во время телефонного разговора. — Никаких доказательств нет, а я приверженец доказательной медицины. Прежде чем применять широко плацентарные технологии, нужно иметь более обоснованную доказательную базу».
На эту доказательную базу Екатерина Диброва и хочет потратить будущие гранты. Так и говорит: «Я почему и хочу гранты — на мультицентровые исследования. Я готова!» Следом подчеркивает, что обо всем уже договорилась с Минздравом и Москальковой.
Daily Storm попросил Наталью Мантурову прокомментировать, как же так: бюджетные деньги хотят отдать министерской жене для ведения бизнеса в пансионате свекра. Мантурова сконфузилась, сказала, что все это неправда и спешно удалилась из зала. Мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео, оно куда красноречивее. Не смущает господдержка бизнеса Мантуровой и уполномоченного по правам человека.
«Если она (Мантурова. — Примеч. Daily Storm) или жена премьера делает хорошее, доброе дело, мне кажется, это надо только приветствовать», — заявила Москалькова.
Напоследок девчонки из студенческой газеты спросили у омбудсмена, как она поддерживает красоту лица и тела. Москалькова ответила: «Молитвами». Конечно, для такой женщины добро в приоритете. Россиянам же просьба не расслабляться: добра впереди будет много, ведь борьба за активное долголетие только началась.