Семья Мантурова при содействии Москальковой за госсчет подарит россиянам вечную молодость

Супруга министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Наталья, презентовала проект «Кабинет управления возрастом», который займется «активным долголетием» россиян. Инновационный замысел проекта полностью соответствует идее по увеличению продолжительности жизни и задачам, поставленным Владимиром Путиным и отраженным в федеральной программе «Старшее поколение». На последнюю, к слову, в ближайшие шесть лет будет направлено 96 миллиардов рублей. Как выяснил Daily Storm, «кабинет» 49-летняя супруга чиновника откроет в собственной клинике «Ланцетъ» в Геленджике, в пансионате «Приморье», аффилированном с ее семьей и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Создатели проекта надеются на успех и гранты. Их поддерживает 63-летняя омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. И все бы было хорошо, но рецепт вечной молодости от госпожи Мантуровой будет доступен далеко не всем, процедура оценивается в 150 тысяч рублей.





12 декабря в пресс-центре ТАСС Daily Storm наблюдал абсурдную картину: Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала о пользе применения плаценты в борьбе со старостью. Помимо нее о животворящей силе японских биотехнологий говорили глава корпорации Rhana Екатерина Диброва и супруга министра промышленности, пластический хирург Наталья Мантурова. Все далеко не юные, кое-кто балуется не только плацентой, чудодейственные свойства которой подтверждать пришлось упругими лицами телеведущего Андрея Малахова и актрисы Ольги Кабо. Любимцы возрастной публики принимают плацентарный препарат «Лаеннек» производства Rhana, от которого у Малахова, например, «глаза в 6 утра открываются самостоятельно».





О незаменимости плаценты в вопросах активного долголетия говорили два часа. Однако пресс-конференцию проводили, чтобы рассказать про уникальный для России «Кабинет управления возрастом», который реализуется при поддержке правительства РФ, о чем заявляют спикеры. Но столь актуальному частно-государственному проекту почему-то уделили от силы минуты три. Официально проект придумала Диброва, но работать он будет на базе клиники «Ланцетъ» в Геленджике. По сути это салон красоты при пансионате «Приморье», который на самом деле — четырехзвездочный отель, а если совсем честно — бизнес семьи Мантуровых. По данным СПАРК, среди владельцев пансионата — отец министра промышленности Валентин Мантуров, сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов, а бенефициар клиники «Ланцетъ» — Наталья Мантурова.





За четыре года пансионат получил на госконтрактах почти восемь миллионов рублей. Среди заказчиков — ФГУП «Президент-Сервис», обслуживающее органы госвласти, администрация Геленджика, «дочки» «Газпрома». Примечательно, что семья министра промышленности Дениса Мантурова становится с каждым годом только богаче. За последние семь лет задекларированный доход чиновника вырос в три раза — с 72 до 213 миллионов рублей, что сделало его одним из самых богатых министров правительства.





Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова на пресс-конференции убеждает — сегодня нет более важной темы, чем жизнь и здоровье человека.