«С чего бы расстраиваться?!»: Стас Пьеха и «Руки Вверх!» отреагировали на недопуск артистов из России на Dream Fest в Баку

Организаторы фестиваля Dream Fest в Баку исключили из списка участников артистов из России. Стас Пьеха, который был в их числе, заявил Daily Storm, что не в обиде на Азербайджан. Столь же спокойной позиции придерживается и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.





«Отменили выступление просто — вот и все. Надеюсь, вся эта история — временная. О том, что не буду выступать в Азербайджане, я узнал не так давно. Спокойно воспринял. Я же просто артист. Не знаю, правда, долго ли будет напряженность в отношениях России и Азербайджана. Ведь я просто человек, который поет, а не политик. Мне есть чем другим заниматься, кроме участия в фестивале. На Азербайджан я точно не в обиде!» — признался Пьеха.





Жуков тоже равнодушно воспринял ситуацию, когда ему позвонили организаторы Dream Fest и сказали: «Мы вас не ждем», сообщил концертный директор «Руки Вверх!» Роберт Погосян. «Сергей ведь человек, который 30 лет на сцене. С чего бы ему расстраиваться?!» — заявил он.





«За все годы Жуков попадал в разные ситуации. Тем более эта отмена не по его вине. И не одного его из российских артистов организаторы отказались приглашать. Поэтому все спокойно пережил, и это не отразилось на других концертных планах Сергея», — добавил представитель коллектива.





Фестиваль Dream Fest пройдет с 23 по 26 июля в Баку. Организатором Dream Fest является азербайджанский и российский артист и предприниматель Эмин Агаларов (сценический псевдоним — EMIN).





Планировалось, что на мероприятии выступят «Руки Вверх!», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха, Тимати и другие. В качестве ведущих мероприятия заявлялись Регина Тодоренко и Милош Бикович. Но сейчас на сайте фестиваля вместо них значатся азербайджанские актер Мурад Дадашов и телеведущая Хусния Магеррамова.





Российских же артистов заменили местные. «В программе мероприятия запланированы изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня», — указывается на сайте фестиваля.





В этот день ведомство объявило об отмене всех мероприятий, запланированных в стране российскими государственными и частными учреждениями. Это произошло на фоне обострения отношений Баку и Москвы после гибели двух задержанных выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге в рамках расследования уголовных дел.





В СКР отмечали, что причиной смерти одного из мужчин стала сердечная недостаточность. В Баку утверждают, что оба задержанных умерли от посттравматического шока.





После этого суд в Баку арестовал двух журналистов издания Sputnik. 1 июля Азербайджан объявил о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков и кибермошенничестве. В Сеть попали кадры, на которых видно, что задержанные граждане РФ были сильно избиты.