Пилот Константин Ярошенко: Вашингтон имеет народ Техаса по полной программе

В США в Гуантанамо официально есть пытки. О чем это говорит? О структуре власти, которую нужно изменить. Возможно, Америка была хорошей когда-то давно. Но что сейчас происходит? 2,5 миллиона заключенных сидят в США. Это нация такая криминальная или структура власти? По-моему, власть сама давно прогнила, ее давно надо менять, но до того все коррумпировано большими кланами, которые содержат всю структуру власти, Бушами там всякими. Нефть, газ — это же все коррумпировано по полной программе.





Если не ошибаюсь, то за всю историю США выборы выиграли один или два независимых кандидата. Смену власти, смену Конституции нужно сделать. Когда я сидел в тюрьме, я хотел ребятам сказать, что ваша демократия — это полицейская страна. Столько структур дублирующих, держат людей за рабов. Говорят, мол, американская мечта, но ее нет. Я был там 20 лет и видел, как работает пропагандистская машина: она очень сильно работает.





Это очень важный вопрос: нету какой-то свободной газеты или телеканала. Они уже или под республиканцами или под демократами. Допустим, решил открыть свой телеканал, который будет техасским, независимым, народным, на котором будут говорить всю правду, — понятно, что такое сделать не дадут.





Простым американцам пора опомниться





Хочу сказать: люди, встаньте с колен и смените эту власть, потому что все законы в США нужно переписать, чтобы была нормальная демократия. Чтобы люди, американцы, уважали культуру и религию людей по всему миру. Сейчас это главное, потому что Америка считает, что она превыше всего. Это сказал Барак Обама. Я больше придерживаюсь взглядов республиканцев, потому что они более адекватны. Что касается демократов, то это полный ужас. Хиллари Клинтон, Обама.





Я уважаю смену власти нормальным путем. Конституция США устарела. Есть штатовские законы, которые вообще не работают. При этом если федералы захотят, то их законы будут иметь большую силу. Много людей сидит за одно и то же преступление дважды, по федеральному закону и закону штата. Это нонсенс. Человек несет двойное наказание. Плюс сроки. Два-три пожизненных вообще ни за что. Такие законы Уголовного кодекса — это полный абсурд. Два пожизненных, плюс пять лет «пробейшнс». Это что значит, я должен умереть и родиться?! И весь этот абсурд, он везде прослеживается, потому что сама структура власти сильно коррумпирована. О демократии, о правах человека, о правах заключенных речи не идет и быть не может.





Сейчас я выйду в США с флагом и скажу: а давайте смену власти! Что со мной сделают ФБР, NSA (там много структур, которые дублируют друг друга)? Меня никто не найдет, где, что. Много раз такое было.





Люди должны очнуться и поменять к чертовой матери всю эту криминальную власть. Чтобы была нормальная, как во всем мире, как в России, демократия. Пришли на выборы и есть пять-шесть кандидатов, а не то, что две партии. О какой демократии может идти речь?!





Миру нужна другая Америка





То, что в отношении меня сделали власти США, не поддается никакой критике. Они, в особенности власти США, начинают учить весь мир псевдодемократии, псевдолиберализму, хотя сами умышленно нарушают все фундаментальные законы международного права. Я беру факты в отношении меня. В отношении меня США сделали много, я простить не могу. У меня забрали 12 лет моей жизни и сделали меня инвалидом.