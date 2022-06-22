Пилот Константин Ярошенко: Вашингтон имеет народ Техаса по полной программе

Республиканцы из Техаса заявили о планах провести референдум о выходе штата из состава США. Российский пилот Константин Ярошенко, который провел в американской тюрьме 12 лет, считает, что техасцы заслужили независимость. В свое время пилот много путешествовал по США. В интервью Daily Storm он рассказал, что американский народ живет бедно, в то время как власти предержащие в Вашингтоне проводят агрессивную политику, направленную на обогащение одних и обнищание других. Сторонников независимости Техаса может ждать жесткий, даже военный ответ от Вашингтона, выразил беспокойство Ярошенко.
Народ Техаса любит свободу и хочет независимости
90 из 100% жителей Техаса хотят отсоединиться. Я знаю очень много техасцев. Все они патриоты своего штата. Будь то белые или латиносы. И никто не хочет быть в составе США. Практически все они выступают против США.
Я приветствую этот выбор народа. Вашингтон, извините за выражение, просто имеет народ Техаса по полной программе, качает их ресурсы. А это очень богатый нефтью штат. А люди там как живут? Я прекрасно понимаю, как живут люди на Манхэттене и как живут в Техасе, где богатейшая земля, а люди живут в бараках! Я поездил по США и увидел, в чем живут люди: в фанерных маленьких домиках! Это американская мечта?! Ведь эти факты тоже умалчиваются!
Насколько я знаю, по законам США Техас может официальным путем отделиться. Но любые попытки жестко пресекались, будь то через NSA или Homeland Security — служб до фига и больше. Люди просто пропадали. Со мной в тюрьме очень много сидело ребят из Техаса, которые патриоты именно Техаса, не Соединенных Штатов. Было много разговоров, но этот жестко пресекается.
Конечно, хотелось бы, чтобы люди провели референдум, чтобы им дали сделать это. Но опять-таки Вашингтон и вся эта кодла, республиканцы и демократы, они не дадут. В реальности хотелось бы, чтобы люди могли провести хотя бы скрытый референдум, чтобы власти не знали. А потом вышли бы на улицу и заявили, что у нас есть официальные права, чтобы выйти из состава США. Но в первую очередь нужно придерживаться законов и слушать людей.
Вашингтон накажет Техас
Конечно, так оно и будет! Вы видите, что происходит с властью в США, кто правит бал в Вашингтоне. Что было с Ираком, смена власти в Ливии? За что?! Под каким предлогом вторглись в Афганистан? Это все были показательные [акции].
Допустим, выйдут сейчас люди на улицы с флагами и скажут, что они хотят независимости. Как все это делается в Америке — вы все это прекрасно видите! Сгоняются войска (национальная гвардия), вооруженные до зубов солдаты — и все это жестко пресекают. Благо если хоть что-то просочится в СМИ. А в основном все эти вещи фильтруются очень сильно.
Что получилось с Трампом? Люди вышли и дали протест. Сейчас они сидят в тюрьме. Простые люди вышли перед Капитолием с флагами, несогласные. Это был мирный протест! Они сказали, что не согласны с этим Байденом, — я тоже так считаю. Это все было подстроено, двойные стандарты с этими выборами… А сейчас посадили людей на огромные сроки! Подчеркну: мирных демонстрантов! Представляете, что будет с техасцами, которые выйдут с флагами о независимости? Там будет еще хлеще — полномасштабная операция. Погибнут тысячи. Тем более что у Техаса есть оружие.
Смерти я не приемлю, нельзя доходить до применения оружия. Но власти в Вашингтоне должны услышать, что хотят сами техасцы. Вот что сейчас творит Вашингтон в отношении России. Сначала он сделал это в 2014 году на Украине. То же самое может быть и в Техасе. Люди уже устали от этого диктата Вашингтона, который длится уже десятилетиями. Вашингтон нужно остановить. Если техасцы примут решение, я их поддержу, чтобы они были независимы. И это будет процветающая страна! Там живет очень сплоченный, трудолюбивый народ.
Современная Америка — страна произвола
Правительство людей держит за быдло. Кушай свои гамбургеры, смотри какие-то передачки для умственно отсталых. Я смотрел на этот мир из тюрьмы. Конечно, понимаю, что есть много образованных людей, но основная масса придерживается животного инстинкта: музыка, рэп, вещи.
В США в Гуантанамо официально есть пытки. О чем это говорит? О структуре власти, которую нужно изменить. Возможно, Америка была хорошей когда-то давно. Но что сейчас происходит? 2,5 миллиона заключенных сидят в США. Это нация такая криминальная или структура власти? По-моему, власть сама давно прогнила, ее давно надо менять, но до того все коррумпировано большими кланами, которые содержат всю структуру власти, Бушами там всякими. Нефть, газ — это же все коррумпировано по полной программе.
Если не ошибаюсь, то за всю историю США выборы выиграли один или два независимых кандидата. Смену власти, смену Конституции нужно сделать. Когда я сидел в тюрьме, я хотел ребятам сказать, что ваша демократия — это полицейская страна. Столько структур дублирующих, держат людей за рабов. Говорят, мол, американская мечта, но ее нет. Я был там 20 лет и видел, как работает пропагандистская машина: она очень сильно работает.
Это очень важный вопрос: нету какой-то свободной газеты или телеканала. Они уже или под республиканцами или под демократами. Допустим, решил открыть свой телеканал, который будет техасским, независимым, народным, на котором будут говорить всю правду, — понятно, что такое сделать не дадут.
Простым американцам пора опомниться
Хочу сказать: люди, встаньте с колен и смените эту власть, потому что все законы в США нужно переписать, чтобы была нормальная демократия. Чтобы люди, американцы, уважали культуру и религию людей по всему миру. Сейчас это главное, потому что Америка считает, что она превыше всего. Это сказал Барак Обама. Я больше придерживаюсь взглядов республиканцев, потому что они более адекватны. Что касается демократов, то это полный ужас. Хиллари Клинтон, Обама.
Я уважаю смену власти нормальным путем. Конституция США устарела. Есть штатовские законы, которые вообще не работают. При этом если федералы захотят, то их законы будут иметь большую силу. Много людей сидит за одно и то же преступление дважды, по федеральному закону и закону штата. Это нонсенс. Человек несет двойное наказание. Плюс сроки. Два-три пожизненных вообще ни за что. Такие законы Уголовного кодекса — это полный абсурд. Два пожизненных, плюс пять лет «пробейшнс». Это что значит, я должен умереть и родиться?! И весь этот абсурд, он везде прослеживается, потому что сама структура власти сильно коррумпирована. О демократии, о правах человека, о правах заключенных речи не идет и быть не может.
Сейчас я выйду в США с флагом и скажу: а давайте смену власти! Что со мной сделают ФБР, NSA (там много структур, которые дублируют друг друга)? Меня никто не найдет, где, что. Много раз такое было.
Люди должны очнуться и поменять к чертовой матери всю эту криминальную власть. Чтобы была нормальная, как во всем мире, как в России, демократия. Пришли на выборы и есть пять-шесть кандидатов, а не то, что две партии. О какой демократии может идти речь?!
Миру нужна другая Америка
То, что в отношении меня сделали власти США, не поддается никакой критике. Они, в особенности власти США, начинают учить весь мир псевдодемократии, псевдолиберализму, хотя сами умышленно нарушают все фундаментальные законы международного права. Я беру факты в отношении меня. В отношении меня США сделали много, я простить не могу. У меня забрали 12 лет моей жизни и сделали меня инвалидом.
США устраивают хаос по всему миру. Это Ирак, это Ливия, разбомбили Югославию, сейчас пытаются разодрать Российскую Федерацию. Качают оружием Украину, пытаясь убивать русских, славян. Это факты, Я побывал с той стороны, я знаю, как там все работает с той стороны.
Америка нужна нормальная, демократическая, чтобы она уважала законы других государств. Распространение американской псевдодемократии с их распространением ЛГБТ-культуры и тому подобного. Зачем меня учить этому, если у меня своя культура? Когда можно детей усыновлять этим извращенцам. Вы там сидите и сидите, зачем меня учить, с моей культурой, религией. Моей культуре тысяча лет.