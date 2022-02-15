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Байден заявил, что российский народ не является врагом, и что США не собираются размешать ракеты на Украине
Вашингтон готов продолжать переговоры, заявил американский лидер undefined
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Байден заявил, что российский народ не является врагом, и что США не собираются размешать ракеты на Украине

Вашингтон готов продолжать переговоры, заявил американский лидер

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов продолжать переговоры с Россией по вопросам обеспечения безопасности для двух сторон. Американский лидер также отметил, что Россию и ее народ он не воспринимает как врагов США, и что у Америки нет никаких планов по размещению ракетного вооружения на Украине. Байден предупредил, что если Россия атакует Украину, и в результате бомбардировок будут затронуты американские граждане, США не будут сидеть сложа руки.


«Соединенные Штаты не являются угрозой для России. Украина не является угрозой для России. У нас нет планов размешать ракетное вооружение на Украине. Российский народ не является мишенью для нас. Гражданам России я хочу сказать, что вы не являетесь нашим врагом. И я не думаю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны с Украиной», — заявил президент США.


«Давайте обратимся к истории наших семей, продолжил Байден. 77 лет назад мы сражались бок о бок во время войны. Во Второй мировой мы участвовали по необходимости, но если Россия нападет на Украину, это будет та война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору».


Байден посетовал, что согласно данным разведки, заявления российских военных, что части отводятся от границы, не соответствуют действительности: «Наши аналитики на самом деле указывают на то, что российские вооруженные силы сохраняют позиции, угрожающие Украине. 150 тысяч солдат находятся на территории России и Белоруссии вдоль границы Украины. Вторжение может иметь место».


Угроза войны послужила причиной переезда американского посольства на Украине из Киева во Львов, отметил Байден. По его словам, риски очень высоки, и Вашингтон уже дал понять свои союзникам, что конфликт может начаться в ближайшее время.


«Если Россия нанесет удар, который заденет американцев на Украине, мы будем на это реагировать. Если будут предприняты кибератаки или другие способы ведения войны, мы будем реагировать», — сказал Байден.


В заключении Байден отметил, что потери для России будут колоссальны, если она развяжет войну в Европе: «Готовы предъявить мощные санкции». Газопровод «Северный поток 2» никогда не будет запущен, а Украина получит всю необходимую ей техническую и консультационную помощь, добавил Байден.


Кризис вокруг Украины развивается с начал 2022 года. Западные медиа сообщают, что Россия нападет на Украину 16 февраля. В Москве неоднократно высмеивали все эти сообщения.

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Dailystorm - Путин назвал «геноцидом» происходящее в Донбассе
#байден #украина #сша
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