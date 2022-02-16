В Кремле предложили жителям Украины «завести будильники», чтобы не проспать ночное «вторжение» России

Британская газета The Sun писала, что операция по вторжении России на Украину планируется утром (04:00 по мск, 03:00 по киевскому времени) 16 февраля. В Кремле с иронией прокомментировали подобные сообщения от западных СМИ. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал украинцам, переживающим за ночное «вторжение» Москвы, «завести будильники».





«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал РИА Новости официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли жителям Украины переживать или они могут 16 февраля спать спокойно.





Американский лидер Джо Байден ранее заявлял, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на территорию Украины и военные только ждут отмашки руководства. Такую дату Байден назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО, писала газета Politico. Отмечалось, что США предупредили союзников, что якобы непосредственному наступлению РФ станут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».





Песков, комментируя такие утверждения Вашингтона, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться. По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин порой в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны с Украиной.





Позднее информацию о «вторжении» России начали активно распространять таблоиды. В частности, The Mirror написала, ссылаясь на источники в спецслужбах США, что якобы полномасштабная операция Москвы стартует в три часа ночи 16 февраля. Издание The Sun также назвало такое время как «наиболее вероятное время», опираясь на якобы сведения американских спецслужб.