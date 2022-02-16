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В Кремле предложили жителям Украины «завести будильники», чтобы не проспать ночное «вторжение» России
В Москве неоднократно высмеивали заявления Запада и Киева о якобы готовящейся войне undefined
Новости

В Кремле предложили жителям Украины «завести будильники», чтобы не проспать ночное «вторжение» России

В Москве неоднократно высмеивали заявления Запада и Киева о якобы готовящейся войне

Британская газета The Sun писала, что операция по вторжении России на Украину планируется утром (04:00 по мск, 03:00 по киевскому времени) 16 февраля. В Кремле с иронией прокомментировали подобные сообщения от западных СМИ. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал украинцам, переживающим за ночное «вторжение» Москвы, «завести будильники».


«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал РИА Новости официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли жителям Украины переживать или они могут 16 февраля спать спокойно.


Американский лидер Джо Байден ранее заявлял, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на территорию Украины и военные только ждут отмашки руководства. Такую дату Байден назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО, писала газета Politico. Отмечалось, что США предупредили союзников, что якобы непосредственному наступлению РФ станут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».


Песков, комментируя такие утверждения Вашингтона, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться. По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин порой в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны с Украиной.


Позднее информацию о «вторжении» России начали активно распространять таблоиды. В частности, The Mirror написала, ссылаясь на источники в спецслужбах США, что якобы полномасштабная операция Москвы стартует в три часа ночи 16 февраля. Издание The Sun также назвало такое время как «наиболее вероятное время», опираясь на якобы сведения американских спецслужб.

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Байден заявил, что российский народ не является врагом, и что США не собираются размешать ракеты на Украине

Вашингтон готов продолжать переговоры, заявил американский лидер 15 февраля 2022
Dailystorm - Байден заявил, что российский народ не является врагом, и что США не собираются размешать ракеты на Украине

Ранее агентство Bloomberg назвало датой «вторжения» России на Украину 15 февраля. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия Москвы могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — утверждали собеседники американского агентства. Однако никаких доказательств в поддержку своего утверждения они не удосужились представить.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что истерика Белого дома «показательна как никогда». По мнению Захаровой, провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом США для решения своих проблем.


«Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — написала дипломат в своем Telegram-канале. «Англосаксам нужна война. Любой ценой», — заключила Захарова.


Дипломат также подвергла критике заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия может в ближайшее время напасть на Украину «под чужим флагом». «Это окормление вот этой дезинформацией [о вторжении «под чужим флагом»] своих местных журналистов и таблоидов», — считает Захарова.

В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине

Дмитрий Песков назвал Украину лишь частью гораздо большей проблемы гарантий безопасности для России 15 февраля 2022
Dailystorm - В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине

В Кремле и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку военных у российских границ. При этом основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, подталкивая ее к военным авантюрам. Песков предупредил, что такое поведение может привести к серьезным последствиям.


Также 12 февраля в МИД заявили, что в текущий момент против России ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований Москвы по гарантиям безопасности. Власти стран Запада и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг ситуации на Украине, убеждены в ведомстве.

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