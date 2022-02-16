Кадыров считает, что Путин одобрит обращение Госдумы признать независимость ДНР и ЛНР

Глава Чечни Кадыров поддержал обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Путин одобрит это решение, поскольку оно нужно для наступления мира в регионе, считает Кадыров. Глава Чечни отметил, что это не только его мнение, а «большинства россиян». Жителей ДНР и ЛНР «спасет только такая логическая точка» в виде решения Путина о признании независимости республик, отметил Кадыров.
«Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни посетовал, что в ДНР и ЛНР люди «долгие годы живут под гнетом беззакония», а «их право на самоопределение игнорируют». Поэтому именно признание независимости «положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию», уверен Кадыров. По его словам, народ Чечни «прекрасно помнит, к чему могут привести произвол, насилие и непрерывные боевые действия».
«Если официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, не предпринимает попытки к мирному урегулированию вопроса, накаливает обстановку, не ищет путей решения кризиса, то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя наш президент Владимир Путин», — заключил Кадыров.
Известно, что 15 февраля Госдума большинством голосов поддержала обращение к президенту насчет признания ДНР и ЛНР. Это нужно для гарантий безопасности и защиты жителей самопровозглашенных республик от внешних угроз, полагают депутаты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что обращение к Путину будет направлено «незамедлительно».
Путин заявил, что рассматривать обращение о признании ЛНР и ДНР следует, исходя из интересов жителей республик. Происходящее в Донбассе российский лидер посчитал геноцидом.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что народ России готов к признанию ДНР и ЛНР. Западу, обвиняющему Москву в нагнетании обстановки, следует прекратить устраивать провокации о якобы планируемом нападении России на Украину, добавил депутат.
При этом бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков полагает, что решение Госдумы «с высокой вероятностью» будет объявлено несвоевременным еще до «столкновения России с Украиной». По мнению Стрелкова, решение это «плохое, но не худшее». Даже если РФ признает ЛНР и ДНР и введет войска для защиты республик — это все равно станет подарком странам Запада, поскольку у них появится возможность заявлять о российской агрессии, уверен политик.
Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года, когда ДНР и ЛНР отказались признавать итоги государственного переворота в стране. Правительство Украины назвало виновником произошедшего Москву. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что попытка Киева разрешить кризис на юго-востоке Украины силой может закончиться катастрофой.