Кадыров считает, что Путин одобрит обращение Госдумы признать независимость ДНР и ЛНР

Глава Чечни Кадыров поддержал обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Путин одобрит это решение, поскольку оно нужно для наступления мира в регионе, считает Кадыров. Глава Чечни отметил, что это не только его мнение, а «большинства россиян». Жителей ДНР и ЛНР «спасет только такая логическая точка» в виде решения Путина о признании независимости республик, отметил Кадыров.





«Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.





Глава Чечни посетовал, что в ДНР и ЛНР люди «долгие годы живут под гнетом беззакония», а «их право на самоопределение игнорируют». Поэтому именно признание независимости «положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию», уверен Кадыров. По его словам, народ Чечни «прекрасно помнит, к чему могут привести произвол, насилие и непрерывные боевые действия».





«Если официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, не предпринимает попытки к мирному урегулированию вопроса, накаливает обстановку, не ищет путей решения кризиса, то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя наш президент Владимир Путин», — заключил Кадыров.





Известно, что 15 февраля Госдума большинством голосов поддержала обращение к президенту насчет признания ДНР и ЛНР. Это нужно для гарантий безопасности и защиты жителей самопровозглашенных республик от внешних угроз, полагают депутаты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что обращение к Путину будет направлено «незамедлительно».