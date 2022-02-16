NYT: В допинг-пробе фигуристки Валиевой нашли три вещества для лучшей работы сердца

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены три вещества для улучшения работы сердца. Из них только одно — триметазидин — входит в список запрещенных для атлетов препаратов, пишет The New York Times. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил изданию, что лекарства, найденные в пробе Валиевой, могут быть направлены на повышение выносливости.
По сведениям американской газеты, в допинг-пробе 15-летней Валиевой были обнаружены три препарата: триметазидин, L-карнитин и гипоксен (последние два не запрещены для спортсменов). «Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет», — уточнил Тайгарт.
«По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — предположил руководитель Антидопингового агентства США (USADA).
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что результаты в женском одиночном катании, которые озвучат 18 февраля, будут «со звездочкой» (предварительными) до окончания расследования по делу Валиевой. По словам Адамса, допинг-пробу «Б» фигуристки еще не открыли и делать выводы пока неуместно. После короткой программы Валиева занимает первое место.
Ранее представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал журналистам, что триметазидин, найденный в допинг-пробе Валиевой, попал в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка. Но вскоре в организации засомневались в такой версии, сославшись на то, что Освальд не был на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) и оперировал слухами из прессы.
11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в крови Валиевой найден триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно запретило фигуристке выступать на Олимпиаде. Но Валиева оперативно оспорила это решение. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что по правилам WADA на публикацию результатов пробы фигуристки должно было уйти не больше 20 дней. Однако проба «добиралась» из Санкт-Петербурга в лабораторию WADA в Стокгольме больше месяца, возмутился Поздняков.
Спустя три дня, 14 февраля, CAS снял временное отстранение с Валиевой и допустил ее до участия в личном турнире на Олимпиаде. Причиной стал статус «защищенного лица» россиянки (ей не исполнилось 16 лет) и позднее извещение о положительной допинг-пробе. Однако позднее в МОК сообщили, что на Играх не будут проводить торжественную церемонию награждения победителей турнира по женскому одиночному фигурному катанию, если Валиева окажется в тройке лучших.
Камила Валиева — действующая чемпионка России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70». Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.