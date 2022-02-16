NYT: В допинг-пробе фигуристки Валиевой нашли три вещества для лучшей работы сердца

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены три вещества для улучшения работы сердца. Из них только одно — триметазидин — входит в список запрещенных для атлетов препаратов, пишет The New York Times. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил изданию, что лекарства, найденные в пробе Валиевой, могут быть направлены на повышение выносливости.





По сведениям американской газеты, в допинг-пробе 15-летней Валиевой были обнаружены три препарата: триметазидин, L-карнитин и гипоксен (последние два не запрещены для спортсменов). «Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет», — уточнил Тайгарт.





«По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — предположил руководитель Антидопингового агентства США (USADA).





Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что результаты в женском одиночном катании, которые озвучат 18 февраля, будут «со звездочкой» (предварительными) до окончания расследования по делу Валиевой. По словам Адамса, допинг-пробу «Б» фигуристки еще не открыли и делать выводы пока неуместно. После короткой программы Валиева занимает первое место.





Ранее представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал журналистам, что триметазидин, найденный в допинг-пробе Валиевой, попал в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка. Но вскоре в организации засомневались в такой версии, сославшись на то, что Освальд не был на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) и оперировал слухами из прессы.