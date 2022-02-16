Власти Украины объявили о «первой мировой гибридной войне»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила мнение, что человечество сейчас переживает первую «мировую гибридную войну». По словам чиновницы, граждане становятся «живыми инструментами» для информационных атак и паникуют. Однако, как отметила украинский вице-премьер, «апокалиптические настроения» в соцсетях не соответствуют реальной ситуации на улицах.





«Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было... И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах», — заявила Верещук в эфире программы «Права на власть» на телеканале «1+1» на YouTube.





Рассуждая о том, что ситуация на улицах не такая, как описывается в Сети, вице-премьер в качестве примера упомянула самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. По заверению Верещук, жители ДНР и ЛНР спокойно живут и работают.





Украинский лидер Владимир Зеленский ранее призывал СМИ Запада не сеять панику среди населения, а граждан просил сохранять спокойствие. «Нельзя сказать, что война будет завтра или до конца февраля, или сказать, как это было в ноябре, — война будет до конца года», — заметил Зеленский. По его словам, военный конфликт не исключен, но в данном вопросе следует ставить многоточие, а не «одну точку и сказать, что да, она [война] будет».





«У нас что, ездят танки по улицам?» — задавался вопросом президент Украины. И сразу же давал отрицательный ответ. «Но ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — посетовал Зеленский.