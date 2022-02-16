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The Sun исправила статью с прогнозом начала войны России с Украиной
Британский таблоид изменил заголовок и текст публикации о «вторжении» РФ, отметив, что эта ночь была без происшествий undefined
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The Sun исправила статью с прогнозом начала войны России с Украиной

Британский таблоид изменил заголовок и текст публикации о «вторжении» РФ, отметив, что эта ночь была без происшествий

Британский таблоид The Sun, опубликовавший 15 февраля статью о «вторжении» России на Украину в час ночи (4:00 по московскому времени) 16 февраля, переписал текст. В исправленной версии говорится, что в указанный час атака России не случилась, а ночь прошла без происшествий.

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«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», — говорится в отредактированном материале британского издания. Изменения в статью были внесены 16 февраля в 1:41. В первоначальном варианте, который доступен в кэш-архиве, вместо фразы «в любое время» заявлялось «завтра в час ночи».


При этом в The Sun по-прежнему ссылаются на данные источников в разведке США, по которым «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тысячами военнослужащих».


Кроме того, издание добавило, что российский лидер Владимир Путин заставляет страны Запада и дальше теряться в догадках насчет «вторжения», поэтому напряжение вокруг ситуации с Украиной продолжает оставаться высоким.

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Газета Politico писала, что президент США Джо Байден заявлял, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на территорию Украины. Такую дату Байден якобы назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО. Уточнялось, что в Белом доме предупредили союзников, что якобы непосредственному наступлению России будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подобные утверждения Вашингтона, признался, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться. По словам Пескова, глава государства порой в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны с Украиной.


Также информацию о «вторжении» России начали активно распространять британские СМИ. The Mirror написала, ссылаясь на источники в спецслужбах США, что полномасштабная операция РФ начнется в три часа ночи 16 февраля. Журналисты Sun также назвали это время как «наиболее вероятное», опираясь на якобы полученную информацию от американских спецслужб.


Агентство Bloomberg назвало датой «вторжения» России на Украину 15 февраля. По словам «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия Москвы могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. Но доказательств в поддержку своего утверждения источники не предоставили публике.

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В Кремле с иронией прокомментировали сообщения от западных СМИ насчет подготовки России к наступлению. В частности, Песков рекомендовал украинцам, переживающим за ночное «вторжение» Москвы, «завести будильники». В Кремле и МИД РФ не раз отмечали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку военных у российских границ. В МИД также считают, что сейчас против России ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований Москвы по гарантиям безопасности.

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