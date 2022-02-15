Прокурору по новому делу Навального предоставили госзащиту из-за угрозы безопасности

Государственный обвинитель по новому уголовному делу политика Алексея Навального получила получила государственную защиту. Такие меры принимаются в случае существования угрозы безопасности. Оппозиционер проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и неуважении к суду.





«Прокурору предоставлена госзащита. Это делается всегда в случае существования угрозы безопасности», — сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.





15 февраля Лефортовский суд Москвы провел выездное заседание во Владимирской области. Навальный и его соратники обвиняются в хищении 2,7 миллионов рублей, которые пожертвовали четыре потерпевших на его деятельность.





Прокурор огласила материалы дела. Из них следует, что Навальный тратил деньги с личного банковского счета на «оплату услуг в барах, ресторанах, кафе и сетях быстрого питания в Москве, области, Франции, Литве и других зарубежных странах».





Из предъявленного обвинения следует, что политик отдыхал в Карелии, в Завидово, совершал поездки по городам России и останавливался в гостиницах. Всего, по версии суда, за пять лет Навальный на личные нужды потратил около 8 миллионов рублей.





Кроме того, Навальный проходит обвиняемым по статье УК РФ о неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.