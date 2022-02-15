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Прокурору по новому делу Навального предоставили госзащиту из-за угрозы безопасности
Политика обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду undefined
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Прокурору по новому делу Навального предоставили госзащиту из-за угрозы безопасности

Политика обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду

Государственный обвинитель по новому уголовному делу политика Алексея Навального получила получила государственную защиту. Такие меры принимаются в случае существования угрозы безопасности. Оппозиционер проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и неуважении к суду.


«Прокурору предоставлена госзащита. Это делается всегда в случае существования угрозы безопасности», — сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.


15 февраля Лефортовский суд Москвы провел выездное заседание во Владимирской области. Навальный и его соратники обвиняются в хищении 2,7 миллионов рублей, которые пожертвовали четыре потерпевших на его деятельность. 


Прокурор огласила материалы дела. Из них следует, что Навальный тратил деньги с личного банковского счета на «оплату услуг в барах, ресторанах, кафе и сетях быстрого питания в Москве, области, Франции, Литве и других зарубежных странах».


Из предъявленного обвинения следует, что политик отдыхал в Карелии, в Завидово, совершал поездки по городам России и останавливался в гостиницах. Всего, по версии суда, за пять лет Навальный на личные нужды потратил около 8 миллионов рублей.


Кроме того, Навальный проходит обвиняемым по статье УК РФ о неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

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Алексей Навальный встретился с женой на заседании по новому делу о мошенничестве

На процессе объявили технический перерыв 15 февраля 2022
Dailystorm - Алексей Навальный встретился с женой на заседании по новому делу о мошенничестве
#владимирская область #прокуратура #алексей навальный #оппозиционер #мошенничество #ик-2
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