Новости
Новости
St
ФСБ задержала 19 исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе
Новости

ФСБ задержала 19 исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

Подпольная террористическая ячейка действовала в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в феврале задержала 19 последователей террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ)* в четырех регионах России. Они занимались пропагандой идеологии «такфиризма»*, вербовкой новых сторонников и готовили теракты на Северном Кавказе. Во время обыска у них были изъяты взрывчатка, пояс смертника, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), идеология которой — «такфиризм» (обвинение в неверии) дает теологическое обоснование в отношении «неверных», в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства — «халифата», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ


По данным спецслужбы, в феврале 2021 года в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области были задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, готовили террористические акты на территории Северного Кавказа.

 

В ходе обысков по местам проживания и конспиративных сборов задержанных изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, а в лесу в Карачаево-Черкесии обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более трех килограмм в тротиловом эквиваленте, в том числе так называемый пояс смертника, начиненный поражающими элементами.

 

«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по части 1, части 1.1, части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). В отношении 10 организаторов и активных участников экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ФСБ.


ФСБ задержала двух членов банды Басаева — Хаттаба

Боевиков обнаружили в Ставропольском крае 12 февраля 2021
Dailystorm - ФСБ задержала двух членов банды Басаева — Хаттаба

В начале февраля ФСБ задержала 43 подпольных оружейника в 19 регионах России. У них изъяли почти 200 единиц оружия, включая пулеметы, автоматы, винтовки, гранаты и взрывчатку. Правоохранители ликвидировали 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.


*«Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ) — террористическая организация, запрещена в России.


* Такфиризм — радикальная исламистская идеология египетского происхождения, основой которой является обвинение в неверии (куфр) мусульман. Наряду с другими прозвищами — насибиты, омейяды, ваххабиты — используется шиитами, участвующими в гражданской войне в Сирии, в отношении противостоящих им суннитов.


#терроризм #задержание #фсб
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»