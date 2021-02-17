ФСБ задержала 19 исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

«Пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), идеология которой — «такфиризм» (обвинение в неверии) дает теологическое обоснование в отношении «неверных», в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства — «халифата», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





По данным спецслужбы, в феврале 2021 года в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области были задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, готовили террористические акты на территории Северного Кавказа.

В ходе обысков по местам проживания и конспиративных сборов задержанных изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, а в лесу в Карачаево-Черкесии обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более трех килограмм в тротиловом эквиваленте, в том числе так называемый пояс смертника, начиненный поражающими элементами.

«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по части 1, части 1.1, части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). В отношении 10 организаторов и активных участников экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ФСБ.