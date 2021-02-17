Иностранца приговорили к 10 годам колонии за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Суд в Хабаровске приговорил к 10 годам колонии местного жителя, гражданина одной из центральноазиатских республик, который планировал теракт летом в прошлом году во время акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мужчина заранее сделал коктейли Молотова, которые хотел использовать на митинге. Он состоял в запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.





«Первый Восточный окружной военный суд признал виновным 32-летнего жителя Хабаровска Разикова С.Ф., гражданина одной из центральноазиатских республик, в совершении преступления, связанного с приготовлением и подготовкой террористического акта в Хабаровске, <…> и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых три года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима», — цитирует сообщение пресс-службы управления ФСБ по региону ТАСС.





Осужденный финансировал деятельность «Катиба Таухид валь-Джихад» и склонял людей к совершению терактов, рассказали в ведомстве. Разиков действовал под руководством одного из главарей группировки, в закрытом Telegram-канале его научили делать коктейли Молотова, которые он собирался использовать на митинге в поддержку Фургала.





Мужчину задержали 17 июля 2020 года при перевозке «средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта», уточняет «Интерфакс». Он проходил по нескольким уголовным делам, в том числе о финансировании терроризма; об участии в деятельности террористической организации; обучении в целях осуществления террористической деятельности и о подготовке к совершению теракта.





Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств и покушений, позднее его арестовали. Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского, а также бизнесмена Евгения Зори. Сам Фургал вину не признает, он считает свое дело политическим. В Хабаровске с июля продолжаются акции протеста недовольных преследованием экс-губернатора.





*Международная террористическая организация, запрещена в РФ.