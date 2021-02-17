Новости
Новости
St
Иностранца приговорили к 10 годам колонии за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала
Новости

Иностранца приговорили к 10 годам колонии за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Мужчина хотел использовать коктейли Молотова на митинге летом в прошлом году

Суд в Хабаровске приговорил к 10 годам колонии местного жителя, гражданина одной из центральноазиатских республик, который планировал теракт летом в прошлом году во время акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мужчина заранее сделал коктейли Молотова, которые хотел использовать на митинге. Он состоял в запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.


«Первый Восточный окружной военный суд признал виновным 32-летнего жителя Хабаровска Разикова С.Ф., гражданина одной из центральноазиатских республик, в совершении преступления, связанного с приготовлением и подготовкой террористического акта в Хабаровске, <…> и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых три года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима», — цитирует сообщение пресс-службы управления ФСБ по региону ТАСС.


Осужденный финансировал деятельность «Катиба Таухид валь-Джихад» и склонял людей к совершению терактов, рассказали в ведомстве. Разиков действовал под руководством одного из главарей группировки, в закрытом Telegram-канале его научили делать коктейли Молотова, которые он собирался использовать на митинге в поддержку Фургала. 


Мужчину задержали 17 июля 2020 года при перевозке «средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта», уточняет «Интерфакс». Он проходил по нескольким уголовным делам, в том числе о финансировании терроризма; об участии в деятельности террористической организации; обучении в целях осуществления террористической деятельности и о подготовке к совершению теракта.


Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств и покушений, позднее его арестовали. Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского, а также бизнесмена Евгения Зори. Сам Фургал вину не признает, он считает свое дело политическим. В Хабаровске с июля продолжаются акции протеста недовольных преследованием экс-губернатора.


*Международная террористическая организация, запрещена в РФ.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

В Дагестане ликвидировали двоих мужчин, стрелявших в машину полиции

В автомобиле неизвестных нашли автомат, пистолет и боеприпасы 12 октября 2020
Dailystorm - В Дагестане ликвидировали двоих мужчин, стрелявших в машину полиции
#акция #теракт #фургал #суд #хабаровск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»