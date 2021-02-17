Якутский 100-каратный алмаз назовут в честь первой российской вакцины от COVID-19

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первой стала «Спутник V», созданная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Позднее регистрацию получила «ЭпикВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Оба препарата созданы на основе аденовирусных векторов. По мнению специалистов, комбинирование двух лекарств позволит обойти возможные препятствия по доставке информации о коронавирусе в клетки и увеличить эффективность иммунного ответа.

Известный медицинский журнал The Lancet ранее опубликовал статью, в которой указывалось, что третья фаза испытаний вакцины от СOVID-19 «Спутник V» показала эффективность препарата в 91,6% при минимальных побочных эффектах. При этом эффективность AstraZenecа составляет 62,1%, Sinovac — 50,4%, Sinopharm — 79,3%.

Сообщалось, что «Спутник V» зарегистрировали уже в 27 странах. В их числе: Россия, Белоруссия, Сербия, Аргентина, Боливия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Гвинея, Тунис и Армения. Кроме того, процесс регистрации вакцины инициирован Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).