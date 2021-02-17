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Якутский 100-каратный алмаз назовут в честь первой российской вакцины от COVID-19
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Якутский 100-каратный алмаз назовут в честь первой российской вакцины от COVID-19

Камень светло-желтого цвета имеет форму уплощенного октаэдра и редко встречается в природе

Компания «АЛРОСА» решила присвоить добытому в Якутии особо крупному алмазу ювелирного качества имя «Спутник V» в честь первой отечественной вакцины от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба алмазодобывающего холдинга. Там пояснили, что подобные кристаллы можно назвать «настоящим чудом природы», равно как и препарат для профилактики коронавируса, разработанный российскими учеными.


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100,53-каратный алмаз размером 27,15 х 28,81 х 29,56 миллиметра в форме уплощенного октаэдра был добыт на россыпях Якутии. Камень имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

 

Гендиректор компании Сергей Иванов пояснил, что алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. «Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом, — но сотворенным руками наших ученых», — добавил он.


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В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первой стала «Спутник V», созданная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Позднее регистрацию получила «ЭпикВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Оба препарата созданы на основе аденовирусных векторов. По мнению специалистов, комбинирование двух лекарств позволит обойти возможные препятствия по доставке информации о коронавирусе в клетки и увеличить эффективность иммунного ответа.

 

Известный медицинский журнал The Lancet ранее опубликовал статью, в которой указывалось, что третья фаза испытаний вакцины от СOVID-19 «Спутник V» показала эффективность препарата в 91,6% при минимальных побочных эффектах. При этом эффективность AstraZenecа составляет 62,1%, Sinovac — 50,4%, Sinopharm — 79,3%.

 

Сообщалось, что «Спутник V» зарегистрировали уже в 27 странах. В их числе: Россия, Белоруссия, Сербия, Аргентина, Боливия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Гвинея, Тунис и Армения. Кроме того, процесс регистрации вакцины инициирован Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 


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