Минюст: Россия не будет освобождать Навального по требованию ЕСПЧ

Россия не сможет освободить политика Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Европейского союза, потому что это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. Об этом заявили в Минюсте РФ. Ранее источники СМИ сообщили , что Совет Европы через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может потребовать освободить оппозиционера, который сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше».





Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд в Страсбурге может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются. Они принимаются только в исключительных случаях и только если суд придет к выводу, что в случае непринятия мер заявитель подвергнется реальному риску существенного и непоправимого вреда.





«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — заявили в Минюсте ТАСС.





В ведомстве добавили, что в соответствии с принципом субсидиарности ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения, это признается всеми странами Совета Европы. «Обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от «рутинных» постановлений ЕСПЧ», — пояснили в министерстве.





Представители Минюста добавили, что освобождение осужденного из пенитенциарных учреждений «явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ».





В ведомстве рассказали, что сейчас переписываются со Страсбургом по поводу заявлений адвоката Навального. «У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО. В ответ на эту информацию никто не запрашивал каких-либо пояснений и уточнений», — сообщили в Минюсте.





2 февраля Симоновский суд по делу «Ив Роше» заменил Алексею Навальному условный срок 3,5 года на реальный. Политика отправили в колонию на два года и восемь месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом. Симоновский суд признал, что политик нарушал правила регистрации в инспекции ФСИН.