Минюст: Россия не будет освобождать Навального по требованию ЕСПЧ

Россия не сможет освободить политика Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Европейского союза, потому что это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. Об этом заявили в Минюсте РФ. Ранее источники СМИ сообщили, что Совет Европы через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может потребовать освободить оппозиционера, который сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше».
Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд в Страсбурге может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются. Они принимаются только в исключительных случаях и только если суд придет к выводу, что в случае непринятия мер заявитель подвергнется реальному риску существенного и непоправимого вреда.
«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — заявили в Минюсте ТАСС.
В ведомстве добавили, что в соответствии с принципом субсидиарности ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения, это признается всеми странами Совета Европы. «Обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от «рутинных» постановлений ЕСПЧ», — пояснили в министерстве.
Представители Минюста добавили, что освобождение осужденного из пенитенциарных учреждений «явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ».
В ведомстве рассказали, что сейчас переписываются со Страсбургом по поводу заявлений адвоката Навального. «У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО. В ответ на эту информацию никто не запрашивал каких-либо пояснений и уточнений», — сообщили в Минюсте.
2 февраля Симоновский суд по делу «Ив Роше» заменил Алексею Навальному условный срок 3,5 года на реальный. Политика отправили в колонию на два года и восемь месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом. Симоновский суд признал, что политик нарушал правила регистрации в инспекции ФСИН.