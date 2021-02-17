Байден заявил, что «устал» говорить о Трампе

Президент США Джозеф Байден заявил, что предпочел бы перевернуть страницу «раскольнической эпохи» своего предшественника на посту главы Белого дома Дональда Трампа. Американский лидер подчеркнул, что он стремится продвигать свою повестку после окончания процедуры импичмента Трампу.

«В течение четырех лет в новостях говорилось только о Трампе. В следующие четыре года я хочу быть уверен, что все новости принадлежат американцам. Я устал говорить о Трампе. Он ушел», — сказал Байден в эфире телеканала CNN.

Байден также заявил, что не намерен вмешиваться в работу Минюста страны, если он начнет расследование дел против Трампа. «Я остаюсь привержен тому, что никогда не буду указывать Министерству юстиции, кого они должны судить, а кого — нет. Решение рассматривать дела остается за ведомством, а не за мной», — подчеркнул президент США.