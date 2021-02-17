Байден заявил, что «устал» говорить о Трампе

Президент США Джозеф Байден заявил, что предпочел бы перевернуть страницу «раскольнической эпохи» своего предшественника на посту главы Белого дома Дональда Трампа. Американский лидер подчеркнул, что он стремится продвигать свою повестку после окончания процедуры импичмента Трампу.
«В течение четырех лет в новостях говорилось только о Трампе. В следующие четыре года я хочу быть уверен, что все новости принадлежат американцам. Я устал говорить о Трампе. Он ушел», — сказал Байден в эфире телеканала CNN.
Байден также заявил, что не намерен вмешиваться в работу Минюста страны, если он начнет расследование дел против Трампа. «Я остаюсь привержен тому, что никогда не буду указывать Министерству юстиции, кого они должны судить, а кого — нет. Решение рассматривать дела остается за ведомством, а не за мной», — подчеркнул президент США.
Байден отметил, что после окончания процедуры импичмента Трампу он стремится продвигать свою повестку. В частности, глава государства пообещал продолжить ускорение программы вакцинации от COVID-19 в стране. «Все медицинские центры, которые лечат больных в самых сложных с точки зрения уровня заболеваемости районах, будут получать один миллион доз вакцин в неделю», — сказал он.
«К концу июля у нас будет более 600 миллионов доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца», — добавил он, уточнив, что медленные темпы вакцинации могут быть связаны с небольшим количеством врачей, которые делают прививки.
«Я издал распоряжение, разрешающее это делать бывшим врачам и медсестрам на пенсии. У нас более тысячи военнослужащих. Мы привлекли Национальную гвардию. Кроме того, мы открыли значительное количество мест, где вы можете вакцинироваться», — пояснил Байден, напомнив, что когда он пришел в Белый дом, в стране было всего 50 миллионов доз вакцины.
Палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент из-за штурма Капитолия его сторонниками 14 января 2021 года. Таким образом он стал первым в истории страны президентом, кому импичмент объявили дважды (первый раз — в 2019 году). 25 января резолюцию передали в Сенат США, где для утверждения этого решения за него должны проголосовать две трети сенаторов (не менее 67 из 100). Это значит, что поддержать ее должны были бы все демократы и не менее 17 республиканцев.
Процесс по импичменту начался 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей — так называемые управляющие импичмента выступали в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных. Председателем процесса являлся сенатор-демократ Патрик Лихи (штат Вермонт). 14 февраля Сенат оправдал Трампа в рамках этой процедуры.