Вулкан Этна выбросил пепел на высоту более одного километра — видео

Вулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе — его высота составляет 3295 метров над уровнем моря. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца из них извергается лава. Последнее извержение произошло в декабре 2020 года.





В декабре 2019 года полиция нашла тела шести людей, погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, а код авиационной безопасности изменен на оранжевый. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что в момент начала извержения возле подножия вулкана находились около 100 человек. На место направили вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В городской больнице округа Вакатана создали центр экстренного реагирования.