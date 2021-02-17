Вулкан Этна выбросил пепел на высоту более одного километра — видео

В Италии на острове Сицилия вечером 16 февраля «проснулся» один самых активных вулканов в мире — Этна. Он выбросил столб дыма и пепла на высоту более одного километра. По данным агентства ANSA, в результате извержения находящиеся поблизости населенные пункты не пострадали, однако местные жители находили частицы вулканического пепла. Пользователи соцсетей поделились фото и видео природного явления.
Вулкан Этна «проснулся» 16 февраля в 16:10 по местному времени (18:10 мск). Извержение сопровождается сильной взрывной активностью из юго-восточного кратера и выбросом облака вулканического пепла, которое двигается на юг. Выходящий из кратера лавовый поток вызвал небольшое обрушение стороны конуса вулкана, создав пирокластический поток, который спускается вдоль западного края долины Бове.
В Национальном институте геофизики и вулканологии пояснили, что извержение вулкана спровоцировали подземные толчки на глубине от 2,9 до 3 километров.
По данным агентства ANSA, выброшенное вулканом облако из дыма и пепла поднялось на высоту более одного километра. В таких условиях кризисное подразделение аэропорта Катании не может гарантировать безопасность полетов. Руководством воздушной гавани принято решение приостановить прием и отправку авиарейсов. Самолеты перенаправляют в соседний Палермо.
Вулкан Этна расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе — его высота составляет 3295 метров над уровнем моря. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца из них извергается лава. Последнее извержение произошло в декабре 2020 года.
В декабре 2019 года полиция нашла тела шести людей, погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, а код авиационной безопасности изменен на оранжевый. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что в момент начала извержения возле подножия вулкана находились около 100 человек. На место направили вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В городской больнице округа Вакатана создали центр экстренного реагирования.