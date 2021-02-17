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В ВОЗ оценили динамику смертности от COVID-19 за неделю
Новости

В ВОЗ оценили динамику смертности от COVID-19 за неделю

В организации также рассказали о масштабах распространения новых штаммов коронавируса в мире

Количество летальных случаев от COVID-19 за неделю с 8 по 15 февраля снизилось на 10%, тогда как число инфицированных — на 16% по сравнению с неделей с 1 по 8 февраля. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом в ВОЗ отметили растущие темпы заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста от «британского» штамма коронавируса

 

«На прошлой неделе [с 8 по 15 февраля] было зарегистрировано 2,7 миллиона новых случаев, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. Число зарегистрированных новых смертей также снизилось: на прошлой неделе было зарегистрировано 81 тысяча новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей»,уточнили в организации.

 

Согласно данным еженедельного бюллетеня, особенно заметно снижение заболеваемости и смертности в Африке (на 20% и 21% соответственно), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20% и 13%), Европе (на 18% и 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 16% и 2%).

 

При этом за семь дней больше всего новых случаев инфицирования и смертей от коронавируса зафиксировано в Северной и Южной Америке (свыше 1,3 миллиона и более 44 тысяч соответственно), Европе (свыше 968 тысяч и более 33 тысячи) и Восточном Средиземноморье (свыше 170 тысяч и более 2,5 тысячи).

 

Среди стран мира лидерами по приросту зараженных являются США (более 673 тысяч новых случаев за неделю), Бразилия (свыше 318 тысяч), Франция (более 127 тысяч), Россия (свыше 104 тысяч) и Британия (более 97 тысяч).


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Второй «британский» штамм COVID-19 выявили в 11 странах

Новый вариант обнаружили в Бристоле 16 февраля 2021
Dailystorm - Второй «британский» штамм COVID-19 выявили в 11 странах

 В бюллетене также отмечается, что в мире продолжают распространяться новые мутации коронавируса. Так, «британский» штамм был обнаружен в 94 странах, южноафриканский — в 46, бразильский — в 21. По данным ВОЗ, из этих государств поступают сообщения о растущих темпах заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста.

 

Ранее центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему, которая позволяет обнаружить выявленный в Великобритании «кентский» штамм коронавируса. По словам представителей службы, это первая подобная разработка в мире, направленная на выявление конкретного типа вируса. В Роспотребнадзоре отметили, что технологию можно будет применять и для создания новых тестов под другие варианты инфекции.


#covid-19 #коронавирус #смертность #воз
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