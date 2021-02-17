Производители предупредили о подорожании яиц и мяса птицы

Производители яиц и мяса птицы предложили торговым сетям поднять закупочные цены на свою продукцию на 10%, сообщил источник «Известий». Информацию о возможном повышении цен газете подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). По данным издания, птицефабрики представили ретейлерам «исчерпывающее» экономическое обоснование для увеличения цен.

Как сообщает издание, ранее производители яиц и мяса птицы предлагали поднять цены на 19%. Торговые сети на это не согласились, посчитав такое увеличение экономически необоснованным. Однако после предложения повысить цены на 10% и представленного «исчерпывающего» обоснования ретейл якобы согласился на изменение условий договоров.

Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков подтвердил газете, что торговые сети направили в Минпромторг уведомление о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы. Он пояснил, что рост стоимости кормов и сокращение поголовья из-за массового распространения птичьего гриппа привели к снижению объемов продукции на рынке.