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Производители предупредили о подорожании яиц и мяса птицы
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Производители предупредили о подорожании яиц и мяса птицы

Повышение цен вызвано сокращением поголовья из-за птичьего гриппа и ростом стоимости кормов

Производители яиц и мяса птицы предложили торговым сетям поднять закупочные цены на свою продукцию на 10%, сообщил источник «Известий». Информацию о возможном повышении цен газете подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). По данным издания, птицефабрики представили ретейлерам «исчерпывающее» экономическое обоснование для увеличения цен.

 

Как сообщает издание, ранее производители яиц и мяса птицы предлагали поднять цены на 19%. Торговые сети на это не согласились, посчитав такое увеличение экономически необоснованным. Однако после предложения повысить цены на 10% и представленного «исчерпывающего» обоснования ретейл якобы согласился на изменение условий договоров.

 

Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков подтвердил газете, что торговые сети направили в Минпромторг уведомление о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы. Он пояснил, что рост стоимости кормов и сокращение поголовья из-за массового распространения птичьего гриппа привели к снижению объемов продукции на рынке.


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Удар по ценам: чем может обернуться «заморозка» для магазинов и покупателей

Эксперты считают, что пока нет оснований ожидать взрывного роста стоимости товаров 16 декабря 2020
Dailystorm - Удар по ценам: чем может обернуться «заморозка» для магазинов и покупателей

В конце января в Минпромторге заявили, что фиксировать цены на куриные яйца в России по аналогии с соглашениями о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара не планируется. В ведомстве отметили, что по этому вопросу взаимодействуют с торговыми сетями, производителями и отраслевыми ассоциациями. Рост цен на яйца в конце 2020 года в министерстве объяснили сезонностью, увеличением себестоимости производства и снижением курса рубля.

 

В середине декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на востребованные продукты, сообщается на сайте правительства. Согласно требованию документа, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на отдельные виды самых востребованных продуктов питания, включая сахар и подсолнечное масло. Также была установлена тарифная квота в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.


#продукты #акорт #минпромторг #стоимость #рынки
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