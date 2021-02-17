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Под Братском в ДТП с лесовозом и автобусом погибли пять человек
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Под Братском в ДТП с лесовозом и автобусом погибли пять человек

Информация о количестве пострадавших уточняется, на месте аварии работают спасатели и правоохранители

Легковой автомобиль Toyota Ipsum столкнулся со стоящим на обочине лесовозом КамАЗ и рейсовым автобусом в Братском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным главного управления МВД по области, в результате ДТП погибли пять человек — водитель автобуса и четверо из легковушки. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.


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«В 04:18 по местному времени 17 февраля [23:18 16 февраля мск] в Братском районе на 197 километре федеральной трассы А-331 «Вилюй» произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Ipsum со стоящим на обочине лесовозом КамАЗ и рейсовым автобусом», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

 

В главном управлении МВД по Иркутской области ТАСС уточнили, что в результате аварии погибли пять человек — водитель автобуса и четверо людей, которые находились в легковом автомобиле. В автобусе находились 25 пассажиров, попутным транспортом они направлены в Братск. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД.



По предварительным данным, легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с припаркованным на обочине лесовозом. После чего в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. «Несколько пассажиров автобуса получили серьезные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

 

По факту аварии СКР и прокуратура Братского района начали доследственную проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.


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#иркутская область #дтп #автобус
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