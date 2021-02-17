Под Братском в ДТП с лесовозом и автобусом погибли пять человек

«В 04:18 по местному времени 17 февраля [23:18 16 февраля мск] в Братском районе на 197 километре федеральной трассы А-331 «Вилюй» произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Ipsum со стоящим на обочине лесовозом КамАЗ и рейсовым автобусом», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

В главном управлении МВД по Иркутской области ТАСС уточнили, что в результате аварии погибли пять человек — водитель автобуса и четверо людей, которые находились в легковом автомобиле. В автобусе находились 25 пассажиров, попутным транспортом они направлены в Братск. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД.