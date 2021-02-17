Суд признал виновным экс-главу Хабаровского края Ишаева в растрате 7,5 миллиона рублей

Замоскворецкий суд столицы признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в растрате 7,5 миллиона рублей, принадлежащих «Роснефти». Экс-директор представительства компании в регионе Геннадий Кондратов, являвшийся фигурантом «хабаровского дела», также признан виновным.





«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», — указывается в приговоре суда. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.





В 2013-2018 годах Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». По версии следователей, в период с 2014-го по 2019 год Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.





Кондратов, как установило следствие, был соучастником Ишаева. По версии СКР, топ-менеджер ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы, лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета подконтрольной экс-губернатору фирме.