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Суд признал виновным экс-главу Хабаровского края Ишаева в растрате 7,5 миллиона рублей
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Суд признал виновным экс-главу Хабаровского края Ишаева в растрате 7,5 миллиона рублей

Басманный суд Москвы ранее наложил арест на денежные средства экс-чиновника в размере 9 миллионов рублей и 13 тысяч долларов

Замоскворецкий суд столицы признал виновным бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в растрате 7,5 миллиона рублей, принадлежащих «Роснефти». Экс-директор представительства компании в регионе Геннадий Кондратов, являвшийся фигурантом «хабаровского дела», также признан виновным.


«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», — указывается в приговоре суда. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.


В 2013-2018 годах Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». По версии следователей, в период с 2014-го по 2019 год Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.


Кондратов, как установило следствие, был соучастником Ишаева. По версии СКР, топ-менеджер ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы, лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета подконтрольной экс-губернатору фирме.


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Экс-полпред Ишаев возместил ущерб в 5,7 миллиона рублей, но остался под домашним арестом

Виктор Ишаев не признает вину в хищении денежных средств «Роснефти» 8 апреля 2019
Dailystorm - Экс-полпред Ишаев возместил ущерб в 5,7 миллиона рублей, но остался под домашним арестом

Ишаев был задержан 28 марта в Москве в рамках уголовного дела. В этот же день в здании правительства Хабаровского края, а также в офисах, где работают члены семьи экс-губернатора, силовики провели обыски. Свою вину высокопоставленный чиновник не признал. Его поместили под домашний арест.


Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что дело в отношении Ишаева было инициировано службой безопасности компании. 8 апреля 2019 года стало известно, что Ишаев частично возместил ущерб «Роснефти» на сумму 5,7 миллиона рублей. Деньги на счет компании перевела его дочь Юлия.


Кроме того, в декабре 2019 года Басманный суд Москвы наложил арест на денежные средства Ишаева в размере девяти миллионов рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро, 759 китайских юаней и двух тысяч японских иен.


Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин проинформирован об уголовном деле в отношении экс-губернатора Хабаровского края. Также региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство Ишаева на время следствия.


Власть и криминал в Хабаровске

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Он возглавлял Хабаровский край 18 лет — с 1991-го по 2009 год. Ишаев представлял регион в Совете Федерации (1993-2001). В 2009 году был назначен полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а в 2012 году одновременно возглавил образованное Министерство по развитию Дальнего Востока. Был освобожден от должности министра и полпреда в августе 2013 года.


После ухода с госслужбы в 2013-2018 годах занимал должность советника главы «Роснефти» Игоря Сечина, координировал проекты компании на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. Одновременно Ишаев занимался бизнесом в Хабаровском крае.


#хабаровский край #суд #растрата #виктор ишаев
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