В России за сутки выявили 12 828 новых случаев COVID-19

Наименьшее число новых больных COVID-19 выявили на Чукотке — один. Низкие темпы прироста заболевших коронавирусом отмечены в Ненецком автономном округе — два новых пациента, Еврейской автономной области — четыре, Тыве и Магаданской области — по пять, Чечне — 14.

За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Санкт-Петербурга — 2882. В Москве 2243 пациента, в Подмосковье — 755, Нижегородской области — 434, Иркутской — 408, Воронежской — 369, Челябинской — 346.