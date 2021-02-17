В России за сутки выявили 12 828 новых случаев COVID-19

За последние 24 часа в России выявили 12 828 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в РФ за время пандемии достигло 4 112 151. Выздоровели за сутки 17 919 пациентов, скончались — 467. За весь период эпидемии коронавируса в РФ зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровели 3 642 582 человека. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 17 февраля оно составило 388 123.
По числу новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1282. Санкт-Петербург занимает вторую позицию с 1103 новыми заболевшими. Далее следуют Подмосковье — 470, Нижегородская область — 419, Воронежская область — 356, Ростовская область — 326, Самарская область — 294.
Наименьшее число новых больных COVID-19 выявили на Чукотке — один. Низкие темпы прироста заболевших коронавирусом отмечены в Ненецком автономном округе — два новых пациента, Еврейской автономной области — четыре, Тыве и Магаданской области — по пять, Чечне — 14.
За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Санкт-Петербурга — 2882. В Москве 2243 пациента, в Подмосковье — 755, Нижегородской области — 434, Иркутской — 408, Воронежской — 369, Челябинской — 346.
По данным Роспотребнадзора, на 17 февраля в России проведено свыше 107,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 277 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 611 768 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 17 февраля достигло 109 532 172. Жертвами ковида стали 2 419 696 человек. США продолжают лидировать по количеству выявленных случаев COVID-19 — 27 756 628 заболевших и 488 081 скончавшийся. На втором месте — Индия (10 937 320 и 155 913), на третьем — Бразилия (9 921 981 и 240 940). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем последнем бюллетене за неделю с 8 по 15 февраля отметила снижение количества летальных случаев от COVID-19 на 10%, тогда как число инфицированных уменьшилось на 16% по сравнению с показателями с 1 по 8 февраля. При этом в ВОЗ отметили растущие темпы заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста от «британского» штамма коронавируса, который уже обнаружен в 94 странах.
Ранее центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему, которая позволяет обнаружить выявленный в Великобритании «кентский» штамм коронавируса. По словам представителей службы, это первая подобная разработка в мире, направленная на выявление конкретного типа вируса. В Роспотребнадзоре отметили, что технологию можно будет применять и для создания новых тестов под другие варианты инфекции.