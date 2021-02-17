Путин дал высокую оценку работе парламентских партий в пандемию

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний созыв Госдумы работает интенсивно и профессионально, а в условиях пандемии COVID-19 смог даже нарастить темп. По мнению Путина, работа «ведется весьма позитивно и напряженно», о чем говорит качество принятых законодательных актов.
«Конечно, отдельно остановимся и на приоритетах законодательной работы. Тем более, что эта сессия подведет черту, будет закреплять итоги 5 лет действующего депутатского созыва. Сразу отмечу, что все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально», — сказал Путин.
«В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но можно сказать и нарастили его, приняли более 550 законов», — обратился глава государства к лидерам думских фракций во время видеоконференции.
Путин подчеркнул, что россиян «во время голосования [в предстоящих парламентских выборах] надо защитить от любых попыток вмешательства». «Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — отметил глава государства.
Российский лидер призвал парламентариев к содержательному, конструктивному диалогу, отметив, что им не следует конфликтовать между собой. «Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки», — считает Путин. По его словам, эти фракции «обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании».
«Вести ее [кампанию] в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», — добавил президент.
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