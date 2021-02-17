Путин дал высокую оценку работе парламентских партий в пандемию

Российский лидер призвал парламентариев к содержательному, конструктивному диалогу, отметив, что им не следует конфликтовать между собой. «Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки», — считает Путин. По его словам, эти фракции «обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании».





«Вести ее [кампанию] в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», — добавил президент.





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