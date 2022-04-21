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Kyodo: Индия отказалась принимать военно-транспортные самолеты Японии для помощи украинским беженцам
Токио объяснил произошедшее «недостатком координации» undefined
Новости

Kyodo: Индия отказалась принимать военно-транспортные самолеты Японии для помощи украинским беженцам

Токио объяснил произошедшее «недостатком координации»

Власти Индии 20 апреля отказались предоставлять аэропорты страны для военно-транспортных самолетов Японии, которые должны были доставить гуманитарную помощь украинским беженцам. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники. 


Согласно плану оказания помощи украинским беженцам, японские самолеты должны были быть загружены в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Саму помощь они должны были доставить в Польшу и Румынию. Изначально Индия не возражала против погрузки японских самолетов на своей территории, сообщает Kyodo. 


Власти Японии объяснили произошедшее «недостатком координации». В правящей Либерально-демократической партии считают, что решение Индии связано с ее дружественными отношениями с Россией. Из-за позиции Нью-Дели Токио вынужден пересматривать план доставки гумпомощи беженцам с Украины. 


Как сообщил 21 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш, гуманитарную помощь получили около 2,5 миллиона украинских беженцев. Всего, по последним данным, после начала военной операции родину покинули более пяти миллионов жителей Украины. 

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