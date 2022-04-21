В Харьковской области может пройти референдум «о политическом будущем региона»

Глава временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области Украины Виталий Ганчев заявил, что в регионе может пройти референдум о политическом будущем. По его словам, многие жители Харьковской области хотят жить в «новой Украине» — стране, свободной от того, что было в ней последние восемь лет.





«Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — сказал Ганчев РИА Новости.





По словам представителя региона, сейчас в обиходе у харьковчан понятие «та Украина» — это нацифицированная страна, в которой радикалы «провозглашали свою идею на всей территории», захватили власть с помощью «западных покровителей».





27 марта глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что на территории частично признанного государства может пройти референдум о вхождении в состав России. Через несколько часов Пасечник уточнил, что его слова о голосовании были частным мнением.