Новости
Новости
St
В Харьковской области может пройти референдум «о политическом будущем региона»
Голосование может состояться после завершения там боевых действий undefined
Новости

В Харьковской области может пройти референдум «о политическом будущем региона»

Голосование может состояться после завершения там боевых действий

Глава временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области Украины Виталий Ганчев заявил, что в регионе может пройти референдум о политическом будущем. По его словам, многие жители Харьковской области хотят жить в «новой Украине» — стране, свободной от того, что было в ней последние восемь лет. 


«Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — сказал Ганчев РИА Новости. 


По словам представителя региона, сейчас в обиходе у харьковчан понятие «та Украина» — это нацифицированная страна, в которой радикалы «провозглашали свою идею на всей территории», захватили власть с помощью «западных покровителей». 


27 марта глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что на территории частично признанного государства может пройти референдум о вхождении в состав России. Через несколько часов Пасечник уточнил, что его слова о голосовании были частным мнением. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Кадыров пообещал, что российские войска возьмут «Азовсталь» «до или после обеда»

Глава Чечни заверил, что на Украине больше не будет «шайтанов», убивающих мирных жителей 21 апреля 2022
Dailystorm - Кадыров пообещал, что российские войска возьмут «Азовсталь» «до или после обеда»
#признание лнр и днр #рф #украина #военная операция #харьков #эскалация вокруг украины
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»