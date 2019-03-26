Митинг против закона о референдуме в Ингушетии стал широкой акцией протеста

Примерно в 13:00 организаторы митинга объявили о перерыве акции протеста: участники должны совершить намаз.





Законопроект «О референдуме Республики Ингушетия», внесенный Евкуровым в начале 2019 года, был принят местными депутатами в первом чтении. 28 марта парламентарии должны были рассмотреть проект закона с учетом поправок и дополнений, однако 20 марта глава республики отозвал законопроект из Народного собрания. Евкуров тогда объяснил свое решение тем, что местные жители не поддерживает этот документ и он не будет возвращен в парламент до тех пор, пока в него не будут внесены устраивающие всех поправки.





«Ко мне обратились Совет тейпов республики, ряд молодежных и других общественных организаций, парламентарии Ингушетии с просьбой провести дополнительную разъяснительную работу с населением по законопроекту, чтобы устранить недопонимание и успокоить общество. В итоге мною было принято решение законопроект отозвать, доработать, обсудить все детали с жителями и в течение трех месяцев вновь вынести на рассмотрение», — говорил тогда Евкуров.





В первой половине октября 2018 года в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против подписания договора об изменении границы с Чечней. Соглашение, определяющее границу между двумя субъектами РФ, было подписано главами Чечни и Ингушетии в конце сентября 2018 года.