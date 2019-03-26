Митинг против закона о референдуме в Ингушетии стал широкой акцией протеста

В Магасе, столице Ингушетии, 26 марта проходит митинг, участники которого протестуют против принятия регионального закона о референдуме. Митингующие требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, отмены договора о границе с Чечней и активизации борьбы с коррупцией. Несогласные с текущим положением вещей в республике потребовали также изменения политической системы в регионе: введения выборов главы региона, роспуска Народного собрания и проведения новых выборов в парламент. По данным организаторов согласованного с чиновниками митинга, на акцию в центр города пришли около 20 тысяч человек. Прибывшие указывают на проблемы в работе мобильного интернета и сотовой связи.
В группе в Facebook The Magas Times говорится, что «прямые эфиры [с площади, на которой проходит акция протеста] стали зависать». Глава правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов в своем блоге на сайте «Кавказского узла» написал, что интернет на смартфонах не работает. Самые серьезные проблемы со связью — у абонентов «МегаФона», отмечают корреспонденты издания, находящиеся на митинге. На площадь рядом с редакцией национальной телерадиокомпании «Ингушетия» местные власти стянули больше количество правоохранителей.
Выступавшие на митинге старейшина Ахмед Барахоев и председатель тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов призывали собравшихся ответить на вопрос, доверяют ли они руководству республики, ответ толпы был «Нет», передает «Кавказский узел». Участники акции выдвигали также и другие лозунги, связанные с изменением политической системы в регионе. Так, в соцсетях появились сообщения, в которых указывалось, что митингующие требуют возвращения выборов главы Ингушетии, роспуска парламента и проведения новых выборов в заксобрание по смешанной системе.
Примерно в 13:00 организаторы митинга объявили о перерыве акции протеста: участники должны совершить намаз.
Законопроект «О референдуме Республики Ингушетия», внесенный Евкуровым в начале 2019 года, был принят местными депутатами в первом чтении. 28 марта парламентарии должны были рассмотреть проект закона с учетом поправок и дополнений, однако 20 марта глава республики отозвал законопроект из Народного собрания. Евкуров тогда объяснил свое решение тем, что местные жители не поддерживает этот документ и он не будет возвращен в парламент до тех пор, пока в него не будут внесены устраивающие всех поправки.
«Ко мне обратились Совет тейпов республики, ряд молодежных и других общественных организаций, парламентарии Ингушетии с просьбой провести дополнительную разъяснительную работу с населением по законопроекту, чтобы устранить недопонимание и успокоить общество. В итоге мною было принято решение законопроект отозвать, доработать, обсудить все детали с жителями и в течение трех месяцев вновь вынести на рассмотрение», — говорил тогда Евкуров.
В первой половине октября 2018 года в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против подписания договора об изменении границы с Чечней. Соглашение, определяющее границу между двумя субъектами РФ, было подписано главами Чечни и Ингушетии в конце сентября 2018 года.