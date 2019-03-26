В «Симпсонах» покажут пародию на Pussy Riot

В 18-м эпизоде 30-го сезона американского мультсериала «Симпсоны» телеканала Fox появится пародия на российскую панк-группу Pussy Riot. Фрагмент серии выложили на YouTube, в нем показано, как три девочки в разноцветных балаклавах из группы Bossy Riot (можно перевести как «властный бунт») выступают против запрета на ношение сандалий в школе.





В эпизоде девочки раскрашивают кабинет директора школы Сеймура Скиннера в розовый цвет и пишут на стене: «Сандалии навсегда». «Сейчас мы проучим Скиннера за то, что он запретил сандалии! Он не заставит замолчать наши пальцы ног!» — говорят участницы Bossy Riot.





После этого в отрывке серии показано, как Скиннер заходит в свой кабинет и видит на стенах краску и надпись. «Я не буду устраивать переговоры с террористами, я сдаюсь. Запрет на ношение сандалий отменяется», — говорит директор школы.