В «Симпсонах» покажут пародию на Pussy Riot

В 18-м эпизоде 30-го сезона американского мультсериала «Симпсоны» телеканала Fox появится пародия на российскую панк-группу Pussy Riot. Фрагмент серии выложили на YouTube, в нем показано, как три девочки в разноцветных балаклавах из группы Bossy Riot (можно перевести как «властный бунт») выступают против запрета на ношение сандалий в школе.
В эпизоде девочки раскрашивают кабинет директора школы Сеймура Скиннера в розовый цвет и пишут на стене: «Сандалии навсегда». «Сейчас мы проучим Скиннера за то, что он запретил сандалии! Он не заставит замолчать наши пальцы ног!» — говорят участницы Bossy Riot.
После этого в отрывке серии показано, как Скиннер заходит в свой кабинет и видит на стенах краску и надпись. «Я не буду устраивать переговоры с террористами, я сдаюсь. Запрет на ношение сандалий отменяется», — говорит директор школы.
Группа Pussy Riot получила мировую известность в 2012 году после судебного процесса над участниками музыкального коллектива: Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич. Девушки были приговорены к реальным срокам заключения за акцию в храме Христа Спасителя в конце февраля 2012 года.
Одну из последних акций группа Pussy Riot провела 15 июля 2018 года во время финального матча ЧМ-2018. Переодетые в полицейскую форму Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова обманули охрану и обслуживающий персонал спорткомплекса «Лужники» и сумели выбежать на поле на 52-й минуте матча между сборными Франции и Хорватии. Игра была остановлена и возобновлена только после того, как активистов увели с поля.
Участники группы объяснили, что своей акцией «Милиционер вступает в игру» они хотели привлечь внимание к политзаключенным и фабрикации уголовных дел. Активисты получили по 15 суток ареста за грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивном мероприятии и незаконное ношение форменной одежды.