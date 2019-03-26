«Люди ходят под статьей»: Володин призвал дать творческим деятелям возможность для самореализации

Законопроект о новых нормах госзакупок в сфере культуры существует для того, чтобы творческие деятели могли спокойно работать, создавать искусство и развиваться, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, инициатива не должна заставлять тех, кто действует по закону, выискивать в нем лазейки, чтобы выполнять свою работу, а депутаты не должны «загонять в рамки закона» творцов, должны учитывать их мнение и возможные предложения относительно новых норм. Так он прокомментировал ремарки некоторых депутатов о том, что ряд представителей культурного сообщества справляются со своей деятельностью и при текущих нормах.





«Послушайте, у нас не самоцель брать и загонять в эту норму, которая позволит им выйти из положения, выкрутиться, у нас же нет этой задачи, у нас другая задача — нам необходимо с вами проанализировать те нормы, которые на протяжении многих лет работали и показали, что они являются тормозом. Более того, люди зачастую ходят под статьей, значит, сроки настолько длинны, что в наших условиях это приводит к тому, что либо деньги не потратили, либо начинается очковтирательство», — подчеркнул задачу Госдумы и существующие проблемы в законе Володин.





Спикер ГД отметил, что законотворцам необходимо принимать нормы, которые будут помогать творческим деятелям развивать культурную сферу. «Задача стоит — развитие страны, задача стоит для тех, кто представляет искусство, творческих людей. <...> Чтобы они могли это сделать в рамках того закона, который, по их мнению, творческий характер деятельности не учитывает», — сказал он.





Володин призвал депутатов выслушать идеи представителей культурного сообщества и других заинтересованных ведомств, прежде чем принимать решения по этому законопроекту. В частности, спикер ГД упомянул, что узнать мнение об инициативе необходимо также у Минфина РФ, Минкультуры РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые также будут затронуты новыми нормами.





Председатель ГД комментировал закон о смягчении требований к госзакупкам в сфере культуры, в котором упрощается процесс проведения закупок за счет благотворительных взносов, а также создаются новые возможности для закупок у одного поставщика. По мнению представителей культурного сообщества, действующий закон мешает им работать, поскольку требует оформлять слишком много документов. Ряд депутатов отметили, что некоторые творцы успешно работают и при существующих нормах.