Следствие попросило отправить Арашукова на психиатрическую экспертизу

Басманный районный суд Москвы 12 марта временно отстранил от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова. Он не сможет занимать кресло сенатора до приговора суда, либо до прекращения уголовного преследования.





Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации 30 января после выступления генпрокурора России Юрия Чайки, который тогда попросил снять депутатскую неприкосновенность с парламентария. Арашукова подозревают в организации нескольких заказных убийств, а также в создании ОПГ. В тот же день под стражу взяли отца Рауфа Арашукова, Рауля.





Арашуков-старший привлек внимание правоохранителей своей деятельностью на посту советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Следственные органы позднее обвинили его в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Помимо Рауфа и Рауля Арашуковых, под стражу взяли еще семь фигурантов — родственников и друзей Арашуковых, занимающих высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.





Рауф Арашуков с 2016 года представлял в Совете Федерации Республику Карачаево-Черкесия (КЧР). До этого 32-летний сенатор занимал различные должности в правительстве КЧР. В начале марта из СИЗО был выпущен экс-сенатор от КЧР Вячеслав Дерев, который, как утверждали в СМИ, давал показания на Арашуковых.