Экс-сотрудник Росгеологии Горринг объяснил, почему он поменял фамилию

Находящийся под стражей бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании Московского областного суда, где рассматривается вопрос о законности его ареста, объяснил, почему в 2013 году он сменил фамилию, став Русланом Горрингом, хотя до этого носил фамилию Ганижев. По словам экс-сотрудника Росгеологии, он изменил паспортные данные из соображений безопасности.
«Фамилию я сменил, если не ошибаюсь, в 2013 году в связи с угрозой моей жизни», — приводит его слова ТАСС.
Адвокат Горринга Николай Казанцев уточнил, что фамилию и отчество его клиент поменял еще раньше, в 2011 году. Защита просила выпустить Горринга из-под ареста под залог в 10 миллионов рублей, однако это ходатайство не было удовлетворено. Суд также не пошел навстречу адвокатам, попросившим закрыть судебное заседание для СМИ.
Горринг в 2011 году был объявлен в розыск после получения взятки от коммерсантов в размере пяти миллионов рублей, которые он должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, чтобы тот помог предпринимателям организовать бизнес на территории Ленинского района Московской области. Об этом говорилось в сообщении СКР от 9 марта. В 2011 году Горринг еще носил фамилию Ганижев. Еще до передачи денег Газейкину Горринг был задержан правоохранителями, но спустя некоторое время отпущен под подписку о невыезде. Несмотря на предостережение следователей, Горринг (Ганижев) скрылся и позднее поменял фамилию.
В 2015 году уже под новой фамилией Горринг (Ганижев) устроился на работу в Росгеологию. На должности первого замглавы он проработал почти четыре года, пока в январе 2019-го его не уволили. Одной из причин его увольнения стала видеозапись прямого эфира прохождения компьютерной игры. На записи Горринг, нецензурно выражаясь, рассказал о сексе с подчиненными и других неформальных отношениях в Росгеологии.
Горринг был задержан 8 марта 2019 года в московском аэропорту Внуково. На допросе он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).