Экс-сотрудник Росгеологии Горринг объяснил, почему он поменял фамилию

Находящийся под стражей бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании Московского областного суда, где рассматривается вопрос о законности его ареста, объяснил, почему в 2013 году он сменил фамилию, став Русланом Горрингом, хотя до этого носил фамилию Ганижев. По словам экс-сотрудника Росгеологии, он изменил паспортные данные из соображений безопасности.





«Фамилию я сменил, если не ошибаюсь, в 2013 году в связи с угрозой моей жизни», — приводит его слова ТАСС.





Адвокат Горринга Николай Казанцев уточнил, что фамилию и отчество его клиент поменял еще раньше, в 2011 году. Защита просила выпустить Горринга из-под ареста под залог в 10 миллионов рублей, однако это ходатайство не было удовлетворено. Суд также не пошел навстречу адвокатам, попросившим закрыть судебное заседание для СМИ.