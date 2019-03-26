Первую за четыре года банковскую лицензию получит IT-предприниматель из Казани

Центральный банк РФ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка, которым стал казанский ООО «Банк 131». Новоиспеченный банк, за создание которого отвечает основатель IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев, будет специализироваться на работе со средствами компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарабатывают в интернете. В ЦБ также подчеркнули, что выданная казанскому банку лицензия не предусматривает привлечение средств от физических лиц.
«Решение Банка России было принято 13 марта 2019 года, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. Уточняется, что лицензия казанскому банку будет выдана после выплаты уставного капитала со стороны «Банка 131». В сообщении ЦБ также указано, что базовая лицензия разрешает «Банку 131» проводить банковские операции с драгоценными металлами, а также в рублях и иностранной валюте.
Еремеев рассказал РБК, что стартовый капитал банка составит 340 миллионов рублей, для финансирования проекта предприниматель планирует использовать собственные средства. «Весь капитал банка будет размещен в ЦБ РФ. Наша модель максимально низкорисковая», — цитирует агентство Еремеева.
По словам предпринимателя, для него было крайне важно начать «с чистого листа». «Мы не хотели, чтобы за совершенно новым проектом тянулся шлейф из предыдущей истории банка. Для нас принципиально важным было не ассоциироваться ни с одним из предыдущих, даже самым маленьким банком», — сообщил бизнесмен. По словам бизнесмена, банк ориентирован на предпринимателей, которые «активно зарабатывают и тратят в интернете».
Еремеев подчеркнул, что многие граждане РФ сегодня работают с зарубежными интернет-компаниями. Однако при оформлении трудоустройства и иных аспектах взаимодействия у них нередко возникают сложности. «Банк 131» позволит им получать гонорары за работу так же удобно, как если бы они работали на отечественных работодателей», — рассказывает предприниматель. Также Еремеев отметил, что банк будет предоставлять услуги своим клиентам по выпуску специализированных платежных карт.