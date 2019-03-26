Первую за четыре года банковскую лицензию получит IT-предприниматель из Казани

Центральный банк РФ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка, которым стал казанский ООО «Банк 131». Новоиспеченный банк, за создание которого отвечает основатель IT-холдинга Fix Дмитрий Еремеев, будет специализироваться на работе со средствами компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарабатывают в интернете. В ЦБ также подчеркнули, что выданная казанскому банку лицензия не предусматривает привлечение средств от физических лиц.



