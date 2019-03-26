Яровая: Уголовное наказание для подростков должно стать исключением, а не правилом

Большинство несовершеннолетних нарушителей закона необходимо перевоспитывать, а не сажать в тюрьму, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом она заявила, представляя концепцию законопроекта, который должен ввести более гуманную систему ответственности для подростков, совершивших преступления небольшой тяжести, не причинившие вреда жизни и здоровью. По словам политика, уголовное наказание для таких правонарушителей должно стать исключением, а правило о назначении воспитательных работ — основным. В Генпрокуратуре поддержали это предложение.





«Мы разработали концепцию законопроекта, направленного на гуманизацию ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой тяжести, не относящиеся к преступлениям против жизни и здоровья. <...> Мы предлагаем принципиально изменить подход и сделать правилом воспитательные меры и исключением — уголовное наказание в отношении [таких] несовершеннолетних», — приводит ТАСС слова Яровой.





По мнению политика, главное в работе с несовершеннолетними преступниками — не наказание, а перевоспитание. Яровая подчеркнула, что возможность освободить подростка от уголовной ответственности и заменить ее воспитательными мерами уже существует, но используется правоохранителями редко. «Общая практика — судимость и, как неизбежное последствие, изменение социального статуса в дальнейшем», — резюмировала она. Законопроект должен поменять это положение дел и сделать замещение наказания воспитательно-исправительными мерами основной практикой.





Для подобных преступников, получивших возможность избежать судимости, предлагается создать единую электронную базу, с помощью которой можно будет следить за деятельностью подростков и определенных для них наставников. «Тогда мы будем иметь прозрачную систему контроля и будем понимать, кто и что делает из уполномоченных органов», — считает Яровая.