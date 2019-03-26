Володин и президент Ливана осудили признание США Голанских высот частью Израиля

Признав Голанские высоты частью Израиля, США проигнорировали диалог между странами и приняли такое решение в обход Совета Безопасности ООН, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сказал на встрече с президентом Ливана Мишелем Наимом Ауном. Президент Ливана также осудил решение Вашингтона — он считает действия Трампа нарушением международного права.





«Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, проигнорировав в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН, — это решение фактически принято в обход ООН и Совета Безопасности, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу», — цитирует Володина «ДумаТВ».





Вмешательство США в дела суверенных государств несет угрозу стабильности и глобальной безопасности, подчеркнул спикер Госдумы. Если лидеры государств будут принимать решения аналогичным образом, то можно прийти к ситуации, «когда все будут воевать друг с другом и будет верховенствовать право сильных», заявил Володин. «Это приведет к войне», — предупредил он.