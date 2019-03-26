Володин и президент Ливана осудили признание США Голанских высот частью Израиля

Признав Голанские высоты частью Израиля, США проигнорировали диалог между странами и приняли такое решение в обход Совета Безопасности ООН, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сказал на встрече с президентом Ливана Мишелем Наимом Ауном. Президент Ливана также осудил решение Вашингтона — он считает действия Трампа нарушением международного права.
«Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, проигнорировав в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН, — это решение фактически принято в обход ООН и Совета Безопасности, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу», — цитирует Володина «ДумаТВ».
Вмешательство США в дела суверенных государств несет угрозу стабильности и глобальной безопасности, подчеркнул спикер Госдумы. Если лидеры государств будут принимать решения аналогичным образом, то можно прийти к ситуации, «когда все будут воевать друг с другом и будет верховенствовать право сильных», заявил Володин. «Это приведет к войне», — предупредил он.
Мишель Наим Аун также заявил, что действия США противоречат международной законности и решениям Совета Безопасности ООН. «Ситуация в Ближневосточном регионе стала заложницей отношений между РФ и США. <...> Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. <...> Не имеет права лидер другого государства так распоряжаться чужими территориями», — сказал он.
Вячеслав Володин сказал, что Россия многое сделала, чтобы предотвратить глобальную катастрофу в Сирии и помочь в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Россия находится в Сирийской Арабской Республике законно — на основании обращения президента Башара Асада. «Мы считаем, мир должен прийти на сирийскую землю, люди должны трудиться, решать свои вопросы. <...> Сами должны сделать выбор своего будущего», — сообщил он.
Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Трамп объяснил необходимость этого документа поддержкой Израиля, который, по его словам, должен иметь возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана. МИД Сирии заявил, что признание Вашингтоном Голанских высот частью Израиля унижает правовую систему и дает «пощечину международному сообществу», а также является покушением на территориальную целостность страны.
Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета.