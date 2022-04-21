«Ъ»: Родственники жертв авиакатастрофы SSJ 100 в Шереметьево требуют 26 миллионов евро компенсации

Родственники погибших и пострадавших в катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100, который сгорел при посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года, потребовали от шести международных компаний компенсацию в размере 26 миллионов евро. Ответчиками выступают корпорации, которые поставляли комплектующие для SSJ 100. Об этом сообщает «Коммерсантъ».





Разбирательство по делу пройдет в Уголовном суде Парижа. Как пояснил журналистам адвокат потерпевших Игорь Трунов, на уточнение списка истцов и ответчиков, обсуждение их требований потребовалось два года. Первое заявление в парижский суд подготовил французский адвокат, но истцов не устроил размер запрашиваемой компенсации — юрист запросил по 80 тысяч евро на каждого из потерпевших, пишет «Ъ».





Трунов отметил, что согласно Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 года, жизнь погибшего пассажира оценивается от 500 тысяч до миллиона евро. По словам адвоката, из-за споров представителей защиты заявление потерпевших было подано в суд в Париже в марте 2022 года. Всего заявление подали 33 родственника погибших и пострадавших.





Ответчиками в деле выступают следующие компании: крупнейший мировой производитель механизмов посадки (шасси для самолетов, колес, тормозных систем) Safran Landing Systems, российско-французская PowerJet, выпускающая двигатели для SSJ 100, производитель пневматических систем для лайнера Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, поставщик мониторов, радиолокационной и навигационной аппаратуры самолета Thales Avionics Lcd SAS. Еще две фирмы в заявлении истцов — производитель реле, контроллеров и прочих устройств для передачи электроэнергии Leach International Europe и поставщик противопожарного оборудования Curtiss-Wright Corp.





Потерпевшие считают, что авиакатастрофа произошла из-за слишком прочных креплений гидравлического механизма уборки стоек шасси SSJ 100 к элементам крыльев — из-за перегрузки во время посадки в Шереметьево стойки шасси не «подломились», а продавили лонжерон крыла. Повреждение узла привело к разрушению одного из топливных баков и пожару.





Парижский суд направил ответчикам уведомления с требованием дать письменные возражения по делу. Некоторые время суд будет изучать позиции истцов и ответчиков, затем начнутся прения сторон. По словам Трунова, судебное решение по делу может быть вынесено к концу лета.