В Госдуме назвали несерьезной инициативу о квотах на заморозку спермы мобилизованных

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что инициативу о квотах на заморозку сперматозоидов мобилизованных сочли несерьезной для рассмотрения. По его словам, в настоящее время подобные процедуры фактически бесплатны для людей.





«Не знаю, почему идея возникла вдруг у ассоциации адвокатов замораживать сперматозоиды и обеспечивать лечением пары с бесплодием. В рамках ОМС уже большинство патологий, связанных с бесплодием, так или иначе лечатся», — сказал Куринный.





По словам парламентария, сейчас эта инициатива не настолько актуальна, чтобы ее серьезно рассматривать в Госдуме или «считать какие-то деньги».





28 декабря президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов сообщил ТАСС, что семьи призванных в армию по частичной мобилизации получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение сперматозоидов в криобанке. По его словам, ранее организация направила соответствующие обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.





Трунов подчеркнул, что уже в ближайшее время организация обратится за оказанием медпомощи по криоконсервации сперматозоидов в интересах сразу нескольких пар, где мужья были призваны по мобилизации в армию.