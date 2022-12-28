Пермский стрелок Бекмансуров получил пожизненный срок

Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров приговорен к пожизненному заключению. Он убил шесть человек, еще 47 были ранены. Пермский стрелок признал вину, раскаялся и просил на суде назначить ему более мягкое наказание. Молодой человек призывал «в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания» и обещал возмещать нанесенный им ущерб с помощью пенсии по инвалидности.





Пермский стрелок в результате признан судом виновным по ряду статей: убийство из хулиганских побуждений, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленное уничтожение имущества.





Потерпевшими по делу Бекмансурова признаны 59 человек. Они предъявили к нему иски на общую сумму более 18 миллионов рублей.