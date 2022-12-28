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Пермский стрелок Бекмансуров получил пожизненный срок
Парень, убивший шесть человек и ранивший 47, признал вину, раскаялся и просил суд назначить ему более мягкое наказание Коллаж: Daily Storm
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Пермский стрелок Бекмансуров получил пожизненный срок

Парень, убивший шесть человек и ранивший 47, признал вину, раскаялся и просил суд назначить ему более мягкое наказание

Коллаж: Daily Storm

Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров приговорен к пожизненному заключению. Он убил шесть человек, еще 47 были ранены. Пермский стрелок признал вину, раскаялся и просил на суде назначить ему более мягкое наказание. Молодой человек призывал «в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания» и обещал возмещать нанесенный им ущерб с помощью пенсии по инвалидности.


Пермский стрелок в результате признан судом виновным по ряду статей: убийство из хулиганских побуждений, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленное уничтожение имущества.


Потерпевшими по делу Бекмансурова признаны 59 человек. Они предъявили к нему иски на общую сумму более 18 миллионов рублей.

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«Вину в совершении преступлений признаю в полном объеме. В содеянном раскаиваюсь», — говорил ранее во время судебного заседания Бекмансуров.

Он попросил суд учесть наличие у него инвалидности третьей группы, «из-за которой буквально прикован к костылям и инвалидной коляске». Кроме того, молодой человек призвал представителей Фемиды учесть его положительные характеристики по местам прописки, учебы и активное сотрудничество со следствием. По словам стрелка, он давал правоохранителям подробные, развернутые и правдивые показания.


В ноябре прокуратура просила суд приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Представитель гособвинения Максим Филиппов отмечал, что обвиняемый представляет для общества исключительную опасность. По мнению Филиппова, «такое существо не должно нести свои мысли в мир». С ним согласились пришедшие на заседание потерпевшие.

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20 сентября 2021 года вооруженный Тимур Бекмансуров напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Жертвами стали шесть человек, еще 47 пострадали. Сам 18-летний стрелок получил ранение в грудь и ногу. Спасти конечность медикам не удалось — ногу Бексансурову ампутировали.


Перед нападением молодой человек опубликовал послание в Сети, где признавался, что ненавидит людей. Правоохранители выяснили, что Бекмансуров купил оружие летом 2021 года в магазине «Инструмент-оружие», а навыки стрельбы получил в местном клубе «Олимп».


У Бекмансурова возникали конфликты с одноклассниками. Он обещал убить как сверстников, так и классного руководителя. Однако окружающие не верили в серьезность угроз Бекмансурова. По словам знакомых парня, с которыми пообщался Daily Storm, Бекмансуров также употреблял наркотики.

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До нападения молодой человек пытался убить людей неподалеку от вуза. Бекмансуров выстрелил в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля, но водитель не получил ранения. После стрельбы в университете экспертиза признала Бексансурова вменяемым.

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