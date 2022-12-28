В Кремле предупредили, что мир с Украиной невозможен без признания Киевом четырех регионов российскими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каком «мирном процессе» с Украиной не может идти речь, пока Киев не признает вхождение в состав РФ четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Опять же, не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов», — сказал официальный представитель Кремля.
Украинские власти ранее заявили о намерениях подготовить «мирный план» к февралю и желании провести «мирный саммит» на площадке ООН. Генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш допустил для себя возможность выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 декабря заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине в целом. Дипломат сделала оговорку, что это возможно только в том случае, когда поступят «реальные, а не придуманные предложения» с учетом интересов России.
При этом Песков подчеркнул: Россия не будет вести переговоры на условиях Украины. По словам официального представителя Кремля, РФ никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась лишь на свои цели.
23 декабря Песков заявил, что в демилитаризации Украины наблюдается существенное продвижение. В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, но в Кремле считают, что высказывания были сделаны без учета нынешних реалий, отметил Песков.
В свою очередь Зеленский считает, что отвод войск РФ к границам 1991 года является единственным способом завершить конфликт между Москвой и Киевом. По словам президента Украины, украинцы не хотят идти ни на какие территориальные компромиссы в споре с российской стороной. Украине важно вернуть «не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым», и части Донецкой народной республики (ДНР), заявил Зеленский в интервью журналу Economist.
13 декабря стало известно, что Зеленский обратился к лидерам стран G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Он озвучил предложение по «ускорению наступления мира на Украине». План Зеленского включает в себя поставки новых типов вооружений Украине, энергетическую и финансовую поддержку Киева и «новую дипломатию».
Также Зеленский на саммите G20 в ноябре заявил о невозможности заключения новых Минских соглашений. Песков в ответ заметил: слова Зеленского «абсолютно подтверждают» позицию Киева об отказе вести переговоры с Москвой. Для старта дипломатического урегулирования со стороны Украины должны быть проявлены «политическая воля, готовность обсуждать» требования Москвы, полагает Песков.
С начала СВО Москва и Киев провели четыре очных раунда переговоров, последний состоялся 29 марта в Стамбуле. В мае стороны объявили о прекращении переговорного процесса. Власти России уже неоднократно обвиняли киевский режим в смене позиции относительно переговоров.