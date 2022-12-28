В Кремле предупредили, что мир с Украиной невозможен без признания Киевом четырех регионов российскими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каком «мирном процессе» с Украиной не может идти речь, пока Киев не признает вхождение в состав РФ четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.





«Опять же, не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов», — сказал официальный представитель Кремля.





Украинские власти ранее заявили о намерениях подготовить «мирный план» к февралю и желании провести «мирный саммит» на площадке ООН. Генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш допустил для себя возможность выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 декабря заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине в целом. Дипломат сделала оговорку, что это возможно только в том случае, когда поступят «реальные, а не придуманные предложения» с учетом интересов России.





При этом Песков подчеркнул: Россия не будет вести переговоры на условиях Украины. По словам официального представителя Кремля, РФ никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась лишь на свои цели.





23 декабря Песков заявил, что в демилитаризации Украины наблюдается существенное продвижение. В Москве слышали заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании, но в Кремле считают, что высказывания были сделаны без учета нынешних реалий, отметил Песков.