В Telegram распространили скрин из канала Медведева, где политик попросил помощников опубликовать пост

В Telegram распространили скрин из канала заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, где политик якобы попросил помощников опубликовать пост. Однако является ли это сообщение подлинным, неизвестно. Через несколько минут там были размещены мысли Медведева об уехавших из РФ оппозиционерах.





Первым, кто опубликовал скриншот, оказался Telegram-канал «Не туда». На картинке видно, как на канале зампреда Совбеза появились слова «ставьте, или я сейчас поставлю». Время отправки сообщения — 11:20 мск 28 декабря.