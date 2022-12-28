В Telegram распространили скрин из канала Медведева, где политик попросил помощников опубликовать пост

В Telegram распространили скрин из канала заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, где политик якобы попросил помощников опубликовать пост. Однако является ли это сообщение подлинным, неизвестно. Через несколько минут там были размещены мысли Медведева об уехавших из РФ оппозиционерах.
Первым, кто опубликовал скриншот, оказался Telegram-канал «Не туда». На картинке видно, как на канале зампреда Совбеза появились слова «ставьте, или я сейчас поставлю». Время отправки сообщения — 11:20 мск 28 декабря.
В 11:23 на канале политика появился пост про «внесистемных оппозиционеров». В нем Медведев предложил лишить их источников дохода, а уехавших россиян, которые люто критикуют российские власти и ненавидят страну, он назвал предателями. По мнению зампреда Совбеза, таких людей не следует пускать обратно на родину до конца их дней.
Telegram-канал Медведева был создан 14 марта 2022 года. За это время на него подписались 959 782 человека. Посты на канале выходят каждый день или же с интервалом в сутки и посвящены политической жизни России и зарубежья.