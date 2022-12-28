В Кремле сообщили, что скажет Путин россиянам на Новый год

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. По словам Пескова, каждое новогоднее обращение российского лидера несет отпечаток ушедшего года и вмещает в себя посылы к наступившему. Ничего в этом плане не изменится и на сей раз, заявил официальный представитель Кремля.
«Нет, никаких изменений не планируется», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли в нынешнем году изменен интерьер, в котором Путин обратится к населению страны.
Песков при этом заметил, что в Кремле никогда не рассказывают, как и когда записывается новогоднее обращение главы государства. «Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом», — заявил Песков.
«Каждое новогоднее обращение, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — добавил пресс-секретарь президента.
Сам Путин 22 декабря раскрыл свои планы на Новый год. Глава государства заявил, что встретит праздник в кругу близких и посмотрит выступление президента. «Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди», — признался Путин журналистам.
В 2021 году Песков говорил о планах президента встретить Новый год в кругу родных и друзей. При этом сам Путин рассказывал, что выбирая подарки для своих внуков он не ходит по магазина и не покупает готовое, а предпочитает делать все самостоятельно.
Также президент 27 декабря позвонил по телефону восьмилетней девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой глава государства выбрал на «Елке желаний». Школьница призналась Путину, что мечтает побывать в Крыму и в доме Деда Мороза. В ответ президент поздравил девочку и ее близких с наступающими праздниками, а также попросил от них в подарок банку огурцов.
Всего глава государства снял с елки открытки с желаниями трех детей. Кроме школьницы из Запорожской области, о своих мечтах Путину сообщила девочка Агата из Курганской области (она мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях) и Давид Шмелев из Ставрополья, которому охота побывать в Военной академии ВС России.