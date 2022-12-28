В Кремле сообщили, что скажет Путин россиянам на Новый год

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом. По словам Пескова, каждое новогоднее обращение российского лидера несет отпечаток ушедшего года и вмещает в себя посылы к наступившему. Ничего в этом плане не изменится и на сей раз, заявил официальный представитель Кремля.





«Нет, никаких изменений не планируется», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли в нынешнем году изменен интерьер, в котором Путин обратится к населению страны.





Песков при этом заметил, что в Кремле никогда не рассказывают, как и когда записывается новогоднее обращение главы государства. «Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с Новым годом», — заявил Песков.





«Каждое новогоднее обращение, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — добавил пресс-секретарь президента.