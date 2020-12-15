Минспорт и ЦСП отказались отвечать на вопрос о «мертвых душах» в Центре спортивной подготовки. Это незаконно, по мнению юристов

Во время подготовки материала редакция Daily Storm направила официальные запросы в ЦСП и Минспорт с просьбой прокомментировать некоторые утверждения из открытого письма. Организациям было отправлено шесть одинаковых вопросов.





Мы спросили, трудоустроены ли в ФГБУ «ЦСП» близкие родственники, няни и сиделки главбуха Татьяны Фроловой; если эта информация правдива — какие должности они занимают и нет ли здесь конфликта интересов. Аналогичные вопросы были заданы о сестре Артура Семенова Ольге Морозько и помощнице его отца Екатерине Кухтурской, а также о дочери бывшего замглавы Минспорта Ксении Омельчук.





Также мы попросили рассказать, какие решения были приняты по сотрудникам, которые фигурировали в уголовном деле в отношении Кравцова и, по версии следствия, были фиктивно трудоустроены в ФГБУ «ЦСП». Отдельно мы запросили информацию о двух автомобилях, закрепленных за ЦСП: действительно ли они используются в личных целях сотрудницами Минспорта Светланой Мироновой и Антониной Кузнецовой. Мы указали конкретные марки и государственные номера машин.





Персональный интерес





Редакция Daily Storm получила ответы от ЦСП и Минспорта уже после публикации материала. За это время в ФГБУ «ЦСП» сменился временно исполняющий обязанности директора: 3 декабря 2020 года Дмитрия Столярова на этом посту сменил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов. Запрос был отправлен на имя прежнего врио, однако на полученном ответе стояла подпись действующего врио — Георгия Брюсова.





Брюсов начал ответное письмо с определения понятия «персональные данные», обозначенного в федеральном законе «О персональных данных» (от 27 июля 2006 года №152-ФЗ). В частности, он указал, какая информация о человеке относится к персональным данным: Ф.И.О., пол и возраст, фотография или видеозапись, место жительства, информация о семейном положении и родственных связях, а также данные о предыдущей трудовой деятельности (местах работы, судимостях).





Затем Брюсов сослался на 88-ю статью Трудового кодекса («Передача персональных данных работника»), подчеркивая, что работодатель может отказать в предоставлении персональных данных работника третьим лицам, даже если тот дал письменное согласие на передачу.





«Учитывая вышеизложенное, ФГБУ «ЦСП» не вправе предоставить Вам персональные данные работников», — так в ответном письме резюмируется невозможность ответить на вопросы о «фиктивных должностях» в центре.





Ниже следует ссылка на 1 часть статьи 161 УПК РФ («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования») — таким образом объясняется неосведомленность ЦСП о сотрудниках, которые, «по версии следствия, были фиктивно устроены в ФГБУ «ЦСП».





В Центре спортподготовки подтвердили, что указанные в открытом письме автомобили действительно закреплены за ЦСП «на праве оперативного управления», но используются «в служебных целях» неназванными работниками ФГБУ.





Министерство спорта в ответном письме сообщило, что факт использования их сотрудниками автомобилей ЦСП в личных целях «не нашел своего подтверждения». Затем следует уточнение, что «в остальной части запрошенная информация направлена на получение сведений о конкретных лицах», и приводится ссылка на тот же федеральный закон «О персональных данных».





«Поскольку сетевое издание Daily Storm не наделено правом на получение

персональных данных лиц без их согласия, запрашиваемая информация в данной части не может быть предоставлена», — утверждает Министерство спорта в ответном письме.





Сведения, содержащиеся в открытом обращении, по словам представителя Минспорта, будут «учтены при проведении контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности».