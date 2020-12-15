Минспорт и ЦСП отказались отвечать на вопрос о «мертвых душах» в Центре спортивной подготовки. Это незаконно, по мнению юристов

После публикации открытого письма о коррупции в Центре спортивной подготовки сборных команд России редакция Daily Storm направила запросы в сам ЦСП и курирующее его Министерство спорта. Мы попросили спортивных руководителей прокомментировать факты, изложенные в открытом письме от имени сотрудников ЦСП: обвинения в финансовых махинациях с приемом на работу «мертвых душ», кумовстве и использовании служебных автомобилей в личных целях. На большинство вопросов спортивные функционеры не ответили, сославшись на закон «О персональных данных». Юристы, с которыми Daily Storm обсудил отказ Минспорта и ЦСП отвечать на вопросы, убеждены, что чиновники поступили незаконно.
В начале декабря 2020 года от имени сотрудников ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) было опубликовано открытое письмо, в котором говорится о «коррупции и воровстве государственных средств» (директор ФГБУ «ЦСП» Александр Кравцов после двух публикаций Daily Storm стал фигурантом уголовного дела в сентябре 2020 года). Авторы обращения утверждают, что финансовые махинации и проблема «мертвых душ» на должностях в ЦСП после задержания Кравцова не прекратились.
Фиктивные должности
В размещенном на платформе Change.org тексте обращения говорится, что главный бухгалтер ЦСП Татьяна Фролова фиктивно трудоустраивает в учреждение не только близких родственников, но и личный обслуживающий персонал — нянь и сиделок. Должность советника директора центра, судя по информации авторов письма, занимает 26-летний Артур Семенов, приходящийся сыном адвокату Александра Кравцова — Жану Семенову. Также в центр якобы устроены на должности дочь Жана Семенова Ольга Морозько и личная помощница — Екатерина Кухтурская.
В ЦСП, судя по информации авторов обращения, фиктивно трудоустроены родственники высокопоставленных чиновников Минспорта: например, Ксения Омельчук, дочь бывшего заместителя министра спорта Павла Новикова (2008-2020 годы), которая с 2009 года якобы занимает должность аналитика в ЦСП.
В открытом письме отдельно упомянут автомобильный парк ФГБУ «ЦСП». Утверждается, что закрепленные за центром автомобили используются в личных целях как минимум двумя сотрудницами Минспорта. Речь идет об Антонине Кузнецовой, заместителе директора департамента государственной службы, управления делами и контроля Минспорта, и о Светлане Мироновой — директоре департамента координации подготовки к крупным международным мероприятиям ведомства.
Во время подготовки материала редакция Daily Storm направила официальные запросы в ЦСП и Минспорт с просьбой прокомментировать некоторые утверждения из открытого письма. Организациям было отправлено шесть одинаковых вопросов.
Мы спросили, трудоустроены ли в ФГБУ «ЦСП» близкие родственники, няни и сиделки главбуха Татьяны Фроловой; если эта информация правдива — какие должности они занимают и нет ли здесь конфликта интересов. Аналогичные вопросы были заданы о сестре Артура Семенова Ольге Морозько и помощнице его отца Екатерине Кухтурской, а также о дочери бывшего замглавы Минспорта Ксении Омельчук.
Также мы попросили рассказать, какие решения были приняты по сотрудникам, которые фигурировали в уголовном деле в отношении Кравцова и, по версии следствия, были фиктивно трудоустроены в ФГБУ «ЦСП». Отдельно мы запросили информацию о двух автомобилях, закрепленных за ЦСП: действительно ли они используются в личных целях сотрудницами Минспорта Светланой Мироновой и Антониной Кузнецовой. Мы указали конкретные марки и государственные номера машин.
Персональный интерес
Редакция Daily Storm получила ответы от ЦСП и Минспорта уже после публикации материала. За это время в ФГБУ «ЦСП» сменился временно исполняющий обязанности директора: 3 декабря 2020 года Дмитрия Столярова на этом посту сменил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов. Запрос был отправлен на имя прежнего врио, однако на полученном ответе стояла подпись действующего врио — Георгия Брюсова.
Брюсов начал ответное письмо с определения понятия «персональные данные», обозначенного в федеральном законе «О персональных данных» (от 27 июля 2006 года №152-ФЗ). В частности, он указал, какая информация о человеке относится к персональным данным: Ф.И.О., пол и возраст, фотография или видеозапись, место жительства, информация о семейном положении и родственных связях, а также данные о предыдущей трудовой деятельности (местах работы, судимостях).
Затем Брюсов сослался на 88-ю статью Трудового кодекса («Передача персональных данных работника»), подчеркивая, что работодатель может отказать в предоставлении персональных данных работника третьим лицам, даже если тот дал письменное согласие на передачу.
«Учитывая вышеизложенное, ФГБУ «ЦСП» не вправе предоставить Вам персональные данные работников», — так в ответном письме резюмируется невозможность ответить на вопросы о «фиктивных должностях» в центре.
Ниже следует ссылка на 1 часть статьи 161 УПК РФ («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования») — таким образом объясняется неосведомленность ЦСП о сотрудниках, которые, «по версии следствия, были фиктивно устроены в ФГБУ «ЦСП».
В Центре спортподготовки подтвердили, что указанные в открытом письме автомобили действительно закреплены за ЦСП «на праве оперативного управления», но используются «в служебных целях» неназванными работниками ФГБУ.
Министерство спорта в ответном письме сообщило, что факт использования их сотрудниками автомобилей ЦСП в личных целях «не нашел своего подтверждения». Затем следует уточнение, что «в остальной части запрошенная информация направлена на получение сведений о конкретных лицах», и приводится ссылка на тот же федеральный закон «О персональных данных».
«Поскольку сетевое издание Daily Storm не наделено правом на получение
персональных данных лиц без их согласия, запрашиваемая информация в данной части не может быть предоставлена», — утверждает Министерство спорта в ответном письме.
Сведения, содержащиеся в открытом обращении, по словам представителя Минспорта, будут «учтены при проведении контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности».
Чтобы проверить правомочность решения чиновников не отвечать на большую часть наших вопросов, Daily Storm попросил адвокатов правозащитных групп «Агора» и Digital Rights Center (Центра цифровых прав) ознакомиться с нашим запросом и ответными письмами из ЦСП и Минспорта.
Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев сообщил Daily Storm, что в данном случае ЦСП и Минспорт, фактически отказавшись отвечать на вопросы, злоупотребили ссылкой на закон «О персональных данных»:
— Ваши вопросы имеют явную общественную значимость, поскольку учреждение [ЦСП. — Примеч. Daily Storm] финансируется за наш с вами счет из бюджета, — уточняет Селезнев. — Тема «фиктивных должностей» в ФГБУ «ЦСП» стала предметом разбирательства в уголовном порядке, однако вступившим в законную силу решением или приговором суда не установлены факты нарушения закона никем из описываемых вами лиц. Тем не менее вы не требуете назвать персональные данные этих лиц, которые отнесены к закону «О персональных данных»: Ф.И.О., даты рождения, фотографии, предыдущие места работы. Исходя из ваших формулировок вопросов — «действительно ли в ЦСП трудоустроен такой-то человек?», руководители государственных организаций должны ответить на них, так как, повторюсь, эти вопросы имеют общественную значимость. Вы не требовали раскрыть сведения об этих лицах, лишь запрашивали, соответствует ли действительности эта информация.
Селезнев добавил, что наши вопросы про автомобили ЦСП, которыми, по информации авторов открытого письма, пользуются в личных целях сотрудники Минспорта, также не лежат в области закона «О персональных данных», поскольку руководители организаций могли дать ссылки на должности без указания Ф.И.О.
— Должностные лица, сведения о которых скрываются, очевидно, относятся к публичным должностным лицам в том значении, которое приведено во второй статье Конвенции ООН против коррупции, — подытожил Селезнев. — Вместе с этим 13-я статья той же конвенции признает обязанность властей максимизировать прозрачность деятельности публичных должностных лиц, содействовать общественному контролю, уважать, поощрять и защищать свободу поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. В случае с ответами ЦСП и Минспорта видно явное нарушение 13-й статьи этой конвенции.
Адвокат и юрист «РосКомСвободы» и Digital Rights Center Владимир Ожерельев в разговоре с Daily Storm объяснил, что отказ работодателя от предоставления персональных данных со ссылкой на 88-ю статью Трудового кодекса в данном случае можно признать неправомерным:
— 88-я статья ТК РФ не содержит запрета на передачу третьим лицам персональных данных работника в случаях, предусмотренных федеральными законами, к которым относятся и федеральный закон «О персональных данных», и закон «О средствах массовой информации». Статья 39 закона «О средствах массовой информации» предусматривает право редакции СМИ запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Подпункт 8 пункта 1 статьи 6 федерального закона «О персональных данных» допускает обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации.