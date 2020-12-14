Тариф «Все включено». Как московские индивидуалки зарабатывают миллионы

Для большинства россиян проституция, как и прочие сегменты преступного мира, остается за рамками бытовой действительности. Представление о ней складывается преимущественно из художественных фильмов и криминальных хроник. Между тем профессия давно уже существует вне приписываемых ей стереотипов, обретя цивилизованный по меркам легального бизнеса вид. По крайней мере, с точки зрения самих проституток. О том, как как сейчас устроена московская секс-индустрия, Daily Storm поговорил с эскортницей Марией (имя изменено).
Интернет давно обеспечил проституток площадками для поиска клиентов. Выходить на трассу уже не нужно. Достаточно опубликовать анкету с фотографиями на одном из специализированных сайтов — и можно ждать звонков. С переходом в онлайн окончательно пропала потребность в посредниках и «крыше»: за девушками больше не стоит сутенер, и никто не взимает комиссию за размещение анкеты. Необходим лишь стартовый капитал для снятия апартаментов и раскрутки среди конкуренток.
«Есть несколько основных сайтов по Москве, — рассказывает Мария. — Если у девочки есть мозги, она их без проблем найдет и сама зарегистрируется. Будет работать сама на себя. Конечно, если девочка откуда-то из провинции, у нее нет денег на рекламу и нормальные апартаменты, тогда она идет на первое время в салон. Молоденькие девочки часто прибегают к помощи сутенера, но по факту никакие посредники не нужны».
Мнимые покровительство и защита компенсируются элементарными правилами предосторожности: не пить с клиентом или, по крайней мере, следить за бокалом, чтобы туда ничего не подсыпали. Мария считает, что лучше всего установить в квартире тревожную кнопку, при нажатии которой приедет охрана. Перед встречей можно выяснить степень адекватности человека по телефону — в большинстве случаев этого достаточно. Остальное опционально — Мария, к примеру, отсеивает людей по акценту.
«Если девушка спокойная и удовлетворяет запросы мужчины, делает то, что он хочет, — все, конечно, пройдет хорошо. А если она сама начинает наезжать, это никому не понравится, у мужчины включится бычка. Все можно урегулировать в разговоре. В моей практике ни разу не было плохих ситуаций, но я слышала парочку таких историй, даже вплоть до убийства», — делится наша собеседница.
Вопреки общественному мнению, далеко не каждый вопрос в интим-сфере решается денежной суммой — даже у эскортниц есть свои принципы, перебить которые не способен кошелек любой толщины.
«Однажды я отказала мужчине, после того как он сказал, что работает в Росгвардии. У нас разговор зашел про митинги, тогда как раз крутили видео, на котором омоновец ударил девушку в живот. Я ему говорю: «Прикинь, что творят эти омоновцы». А он мне: «Ну что такого, я бы тоже ударил». Мне просто стало неприятно, и я попрощалась», — вспоминает Мария.
Попадались ей и клиенты с высоким статусом, «которых не встретишь в обычной жизни». Казалось бы, такие мужчины могут рассчитывать на секс и без звонка проститутке. Но их привлекает гарантированное разнообразие и удовлетворение любых фантазий. К тому же, по словам Марии, денежные отношения зачастую служат мощнейшим афродизиаком и для женщины, и для мужчины.
В художественных произведениях и многочисленных историях о разведслужбах проститутки нередко фигурируют как сборщицы компромата для дальнейшего давления на влиятельных людей. Но, как уверяет Мария, в реальности бизнесмен или политик высшего эшелона вряд ли столкнется с шантажом, так как вымогательство обернется для девушки одними лишь проблемами — риск попросту того не стоит.
«Я вообще не слышала про случаи, чтобы кто-то собирал компромат и его как-то использовал в дальнейшем, — отмечает она. — А даже если это какой-то серьезный человек, скажем, депутат, то девочка просто побоится это делать. К ней просто приедут и настучат по голове. Тем более адрес уже знают».
Конфликтовать в секс-индустрии в принципе не стоит. Ведь в перспективе знакомство с новым клиентом может выйти за рамки встреч на пару часов и открыть хорошие возможности. А некоторые еще и напишут потом об этом мемуары или дневник проститутки.
«Девушка может закрепиться в качестве любовницы среди успешных политиков, если кроме красивой внешности обладает мало-мальским интеллектом и имеет таланты в сексе», — многообещающе утверждает Мария.
При этом, по ее словам, эскорт для олигархов — не верхушка «карьерной лестницы». Да и ступеней как таковых не существует, все зависит исключительно от данных девушки и того, как она себя преподносит. Можно хоть сразу уехать работать в Европу, принцип все тот же: снять апартаменты и дать рекламу в интернете. Но все же проституция по-прежнему подчиняется правилам рыночных отношений, поэтому довольно глупо рассчитывать на то, что посчастливится завязать серьезные отношения с клиентом и выйти из бизнеса.
Чудаковатых клиентов, конечно, хватает. Кто-то может так привязаться к эскортнице, что предлагает отношения. Но такое поведение лишь раздражает большинство проституток. У самой Марии на этот счет нет иллюзий, бросать свое занятие она не планирует. Впрочем, она признает, что на ее жизненных принципах могли сказаться несколько лет работы.
«Отношений я бы не хотела, замуж тоже. Мне очень комфортно жить одной. Может, это профессия на меня повлияла, даже в сексуальном плане мне намного интереснее получать удовольствие и получать за это деньги. Я ведь тоже получаю удовольствие во время секса, а если за это еще и платят, то это вдвойне приятно», - поясняет Мария.
Самый высокий спрос в секс-индустрии на моделей и порноактрис. Одни лишь съемки в фильмах для взрослых не принесут много денег, зато они могут способствовать существенному повышению ценника — многие мужчины готовы раскошелиться на секс со знаменитостью. По этой же причине, желая заработать больше, продают себя и модели.
«Зачастую девушки из модельных агентств занимаются проституцией. Есть даже такие агентства, которые мимикрируют от моделинга к проституции… Проституция в любом случае будет выгоднее всего», — объясняет собеседница. Вебкам, по ее словам, и вовсе в плане заработка — наименее выгодный вариант.
Но и без известности среди любителей секс-видео проституткам не приходится жаловаться на недостаточный доход. Мария утверждает, что в месяц может выходить и по полмиллиона рублей — и не обязательно при этом скакать на каждом встречном. Цена, опять же, зависит от внешности девушки, ее возраста и того, как она общается с клиентом. На особые пожелания может быть и соответствующий прайс. Некоторые же работают по системе «все включено». В таком случае большая часть прихотей мужчины уже внесена в стоимость.
До коронавирусного кризиса в Москве за интим-услуги просили в среднем порядка 12 тысяч за час, но из-за закрытых границ столичный рынок переполнился предложениями, так что многим пришлось снизить стоимость. Проститутки снижают и повышают цены, смотря на количество поступающих звонков. Некоторым девушкам достаточно и одного-двух клиентов в день, поэтому они завышают расценки. Новенькие же, наоборот, занижают их.
«Когда на сайте появляется новое лицо, нельзя сразу поставить ценник в 10-12 тысяч, потому что нет отзывов. Может, девушка вообще окажется бревном в постели и еще и матерится, — поясняет эскортница. — Когда же начнут оставлять хорошие отзывы, вырастет и популярность. Многие мужчины добавят анкету в закладки. Можно будет потихоньку начать поднимать цену».
Интересно, что бесперебойные поступления на карту Мария никак не скрывает. Налоговая ни разу не обращалась к ней с вопросами по поводу высоких доходов.
Крупные сайты с эскорт-услугами, в отличие от «однодневок», нацелены на формирование и сохранение клиентской базы, так что администрация строго относится к новым анкетам: проверяет фотографии девушек и не допускает сильной ретуши. Мошенничество как таковое удалось искоренить, остался лишь минимальный риск наткнуться на салон вместо обещанной индивидуальной встречи.
«Допустим, мужчина видит красивую девушку за четыре-пять тысяч рублей. Приходит в назначенную квартиру, а там несколько девушек, и, допустим, та, к которой он шел, сейчас занята. Ему предложат тех, что остались. Но клиент может пожаловаться администрации сайта, и те уже предпримут какие-то меры», — рассказывает Мария.
Современная эскорт-индустрия с выходом в интернет перешла на принципиально новый уровень. Образ потрепанной проститутки-наркоманки с трассы не соответствуют времени и давно уже не встречается на московском рынке интим-услуг. Более того, занятие проституцией не говорит и о необразованности девушки: она с легкостью может оказаться интереснейшим человеком, искренне получающим удовольствие от выбранной профессии.