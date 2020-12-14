Тариф «Все включено». Как московские индивидуалки зарабатывают миллионы

Попадались ей и клиенты с высоким статусом, «которых не встретишь в обычной жизни». Казалось бы, такие мужчины могут рассчитывать на секс и без звонка проститутке. Но их привлекает гарантированное разнообразие и удовлетворение любых фантазий. К тому же, по словам Марии, денежные отношения зачастую служат мощнейшим афродизиаком и для женщины, и для мужчины.





В художественных произведениях и многочисленных историях о разведслужбах проститутки нередко фигурируют как сборщицы компромата для дальнейшего давления на влиятельных людей. Но, как уверяет Мария, в реальности бизнесмен или политик высшего эшелона вряд ли столкнется с шантажом, так как вымогательство обернется для девушки одними лишь проблемами — риск попросту того не стоит.





«Я вообще не слышала про случаи, чтобы кто-то собирал компромат и его как-то использовал в дальнейшем, — отмечает она. — А даже если это какой-то серьезный человек, скажем, депутат, то девочка просто побоится это делать. К ней просто приедут и настучат по голове. Тем более адрес уже знают».





Конфликтовать в секс-индустрии в принципе не стоит. Ведь в перспективе знакомство с новым клиентом может выйти за рамки встреч на пару часов и открыть хорошие возможности. А некоторые еще и напишут потом об этом мемуары или дневник проститутки.





«Девушка может закрепиться в качестве любовницы среди успешных политиков, если кроме красивой внешности обладает мало-мальским интеллектом и имеет таланты в сексе», — многообещающе утверждает Мария.





При этом, по ее словам, эскорт для олигархов — не верхушка «карьерной лестницы». Да и ступеней как таковых не существует, все зависит исключительно от данных девушки и того, как она себя преподносит. Можно хоть сразу уехать работать в Европу, принцип все тот же: снять апартаменты и дать рекламу в интернете. Но все же проституция по-прежнему подчиняется правилам рыночных отношений, поэтому довольно глупо рассчитывать на то, что посчастливится завязать серьезные отношения с клиентом и выйти из бизнеса.